Tim Hofman onthult zijn grootste wens na uitzending BOOS

Tim Hofman heeft toelichting gegeven op de uitzending van BOOS over de supporterscultuur bij Feyenoord. De presentator was donderdagavond te gast bij de talkshow Jinek. Hij verscheen samen met Paul van Dorst, de oprichter van de Roze Kameraden die door een deel van de harde kern wordt bedreigd.

Hofman onderzocht in samenwerking met NRC Handelsblad hoe Feyenoord zich verhoudt tot de het radicale deel van de harde kern. De conclusie is dat Feyenoord de fans dicht bij zich houdt en hen regelmatig betrekt bij evenementen. Paul van Dorst liet in de uitzending van BOOS weten dat hij het gevoel heeft ‘vogelvrij’ te zijn verklaard door Feyenoord. Hij is regelmatig het doelwit van dreigende en kwetsende spandoeken, terwijl brand werd gesticht bij zijn sportschool.

Artikel gaat verder onder video

“Wij maken programma’s die gaan over misstanden en sociaal onrecht. Wij maken verhalen over David tegen Goliath, waarbij wij de kant van David kiezen”, zegt Hofman bij Jinek. “Dit verhaal is heel helder. Er zijn supporters die niet naar Feyenoord-wedstrijden kunnen. Paul is er daar een van. We hebben hier te maken met hevige antisemitisme, hevige homohaat en hevig geweld. Wij zagen Feyenoord dit omarmen en daar zagen wij een verhaal in.”

LEES OOK: Tim Hofman deelt foto's van intimidatie na uitzending over Feyenoord

De uit Vlaardingen afkomstige presentator zegt niets tegen Feyenoord te hebben. “De sprekers in de uitzending zijn Feyenoordfans, net als een van de makers. Ik ben zelf minder geïnteresseerd in voetbal, maar kom wel uit 010. Het is belangrijk is om te zeggen dat dit geen anti-Feyenoord-verhaal is en ook geen anti-Feyenoordsupporters-verhaal. Mijn collega Jens is een echte Feyenoorder, Paul natuurlijk ook. Het is dus geen anti-Feyenoord-uitzending, maar het valt niet helemaal lekker.”

Presentatrice Eva Jinek legt Hofman voor dat wetenschappers van de Erasmus Universiteit onderzoek hebben gedaan naar de beste aanpak van harde kernen. Het voeren van gesprekken en maken van afspraken blijkt het meest effectief, dus in dat opzicht is het beleid van Feyenoord te verklaren. “Maar het is een beetje de pestkop een koekje geven in plaats van deze de klas uit te sturen”, aldus Hofman. “Het gepeste jongetje heeft dan alsnog het nakijken.”

LEES OOK: Paul van Dorst onthult opvallende appjes van medewerker Feyenoord

Tim Hofman: 'Hoop dat Paul van Dorst naar De Kuip kan'

Jinek stelt Hofman de vraagt wat hij hoopt te bereiken met de uitzending. “Onze journalistieke plicht was om dit op tafel te leggen en te laten zien hoe het systeem werkt. Als je het aan mij als mens vraagt, zou ik het heel fijn vinden dat Paul weer naar De Kuip kan, niet uitgescholden wordt als hij hand in hand met zijn partner loopt en niet hoeft te vrezen voor een brandbom in zijn sportschool.”

Van Dorst roept Feyenoord op om duidelijk te maken ‘welk gedrag ze wel en niet willen zien’. “Het zijn mooie woorden om te zeggen dat je er voor iedereen bent, maar bewijs het dan ook. Ik hoop dat goedwillende supporters, medewerkers en mensen die op welke manier dan ook gelieerd zijn aan de club zich verenigen en laten horen. Het is zo’n verdomd mooie club. Ik heb er 23 jaar met veel plezier gezien.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Driessen kritisch na comeback Feyenoord: ‘Euforie grotendeels misplaatst’

Valentijn Driessen heeft zijn bedenkingen bij de reacties op de stunt van Feyenoord tegen Manchester City.