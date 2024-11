Paul van Dorst onthult opvallende appjes van medewerker Feyenoord

Paul van Dorst, oprichter van Feyenoord-supportersgroep Roze Kameraden, deelt in de uitzending van BOOS een WhatsApp-gesprek dat hij voerde met Maarten van Holstein, de manager Supporterszaken van Feyenoord. Het gesprek toont volgens Van Dorst aan dat Feyenoord met ‘de verkeerde mindset’ kijkt naar het probleem van geweld vanuit de harde supporterskern.

In januari 2023 maakte de politie bekend dat elf supporters van Feyenoord waren gearresteerd, onder meer voor brandstichting bij de sportschool van Van Dorst. Die ochtend appte Van Dorst naar Van Holstein: “Fantastisch nieuws vandaag.” Daar reageerde Van Holstein boos op. Hij is als manager Supporterszaken degene die de Supporters Liaison Officers aanstuurt, die voor goed contact met de fans moeten zorgen.

“Gewoon even een vraag: kijk je ook verder dan je eigenbelang? Heb je enig idee wat dit doet, twee dagen voor zo’n Klassieker, met mij of mijn team of de club?”, schreef Van Holstein. “Ik ben blij dat jij blij bent. Maar van mij hadden ze dit echt een week later mogen doen. Doe me een plezier, houd je gejuich nog even voor je en niet gelijk op social. Ik weet dat je die aandacht ook wil hebben, maar ik wil die wedstrijd gewoon laten voetballen.”

Van Dorst heeft toestemming gegeven om die appjes voor te lezen, maar niet met plezier. “Want daarmee schaad ik iemands vertrouwen”, weet hij. “Ik wil het laten zien omdat het laat zien hoe de gedachtegang binnen de club is en hoe ze denken over de problematiek. Met welke mindset zit je erin? Ik denk dat die volledig verkeerd is. Dat kan alleen op deze manier aangetoond worden.”

De reactie van Van Holstein zegt volgens Van Dorst dat Feyenoord ‘vooral oogt heeft ‘voor een bepaald deel van de supporters en totaal niet bezig is met het oplossen van problemen’. “Ik zou denken dat zij er ook blij mee zijn dat die gasten zijn opgepakt, omdat het een probleem is waar zij ook mee moeten dealen, maar blijkbaar zien ze dat niet zo en zien ze het als een onderdeel van de club.” Gesteund door Feyenoord voelt hij zich ‘totaal niet’. “Op geen enkele manier. Ik heb het gevoel dat ze mij vanaf het begin al vogelvrij hebben verklaard.”

Reactie van Feyenoord

In de aanloop naar de uitzending kwam Feyenoord al met een uitgebreid statement. De club zei een 'eenzijdig beeld' te verwachten, 'mede op basis van een toegezonden vragenlijst met negatieve insteek'. Feyenoord benadrukte de eigen successen in het verminderen van incidenten, boetes en het verbeteren van de wedstrijdbeleving. Feyenoord zet zich in voor een gastvrije en veilige omgeving voor alle supporters, met een cruciale rol voor de afdeling Supporterszaken en de Supporters Liaison Officer (SLO). Deze onderhouden nauwe contacten met diverse supportersgroepen, wat spanningen voorkomt en oplossingen bevordert.

Daarnaast investeert Feyenoord jaarlijks miljoenen in veiligheid en gastvrijheid, met honderden extra medewerkers per wedstrijd. Ook claimt de club een voortrekkersrol in de bestrijding van discriminatie en antisemitisme, onder meer via educatieve workshops en samenwerkingen met organisaties als de Anne Frank Stichting. Internationaal wordt Feyenoord erkend om deze aanpak, zoals blijkt uit uitnodigingen voor VN- en Europese bijeenkomsten.

