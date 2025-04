Vandaag Inside deelt update over Johan Derksen

Johan Derksen zit woensdagavond weer aan tafel bij Vandaag Inside, dat maakt het programma bekend. Het boegbeeld van de talkshow ontbrak dinsdagavond vanwege privéomstandigheden.

Enkele minuten voorafgaand aan Vandaag Inside doen Derksen en Genee normaal gesproken een korte promo om het programma op SBS6 in te leiden. Dinsdagavond was het echter niet De Snor, maar Albert Verlinde die samen met Genee stond om de opening te verzorgen. “Even voor de duidelijkheid: Johan is er vanavond niet, door privéomstandigheden”, legde de presentator uit.

De afwezigheid van Derksen blijft dus beperkt tot één uitzending. Naast Derksen zitten ook Wilfred Genee, Albert Verlinde en Wierd Duk aan tafel. René van der Gijp ontbreekt omdat de woensdagavond zijn vrije dag is. Thomas van Groningen en Mart de Kruif zijn de bargasten bij Vandaag Inside. Het programma begint om 21.35 uur.

Dochter Marieke Derksen nam zorgen over gezondheid weg

Dochter Marieke Derksen heeft in gesprek met De Telegraaf eerder vandaag ook gereageerd op de speculatie. Ze heeft laat weten ‘niet zoveel te kunnen zeggen over wat er aan de hand is’. Wel kan ze duidelijkheid verschaffen of de absentie van Derksen te maken heeft met de gezondheid van zijn hond. “Nee hoor. Zo vreemd zijn we nou ook weer niet! Maar met Johan gaat het goed hoor”, neemt ze de zorgen over de gezondheid van haar vader weg.

