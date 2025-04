Dochter Johan Derksen geeft duidelijkheid over afwezigheid vader

Johan Derksen ontbrak dinsdagavond wegens privéomstandigheden in de uitzending van Vandaag Inside. Omdat Wilfred Genee de reden in het midden liet, begonnen veel kijkers te speculeren over de oorzaak van zijn afwezigheid. In gesprek met De Telegraaf heeft dochter Marieke Derksen laten weten dat het in ieder geval niets te maken heeft met Derksens geliefde hond Cuby of zijn eigen gezondheid.

Enkele minuten voorafgaand aan Vandaag Inside doen Derksen en Genee normaal gesproken een korte promo om het programma op SBS6 in te leiden. Dinsdagavond was het echter niet De Snor, maar Albert Verlinde die samen met Genee stond om de opening te verzorgen. “Even voor de duidelijkheid: Johan is er vanavond niet, door privéomstandigheden”, legde de presentator uit.

Doordat de oorzaak verder in het midden wordt gelaten, begonnen veel kijkers te speculeren over wat er met de markante televisiepersoonlijkheid aan de hand kon zijn. Zo vreesden enkelen voor het leven van Cuby, de hond van Derksen. Ook hielden enkelen hun hart vast voor de gezondheid van Derksen zelf.

In gesprek met De Telegraaf heeft zijn dochter Marieke gereageerd op de speculatie. Ze laat weten ‘niet zoveel te kunnen zeggen over wat er aan de hand is’. Wel kan ze duidelijkheid verschaffen of de absentie van Derksen te maken heeft met de gezondheid van zijn hond. “Nee hoor. Zo vreemd zijn we nou ook weer niet! Maar met Johan gaat het goed hoor”, neemt ze de zorgen over de gezondheid van haar vader weg.

