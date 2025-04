Vandaag Inside reageert op opvolger Maarten van Rossem bij De Slimste Mens

René van der Gijp is niet enthousiast over de opvolger van Maarten van Rossem als jurylid bij quizprogramma De Slimste Mens. Auteur en cabaretier Paulien Cornelisse neemt het stokje over en zal samen met presentator Herman van der Zandt te zien zijn in het nieuwe seizoen. Bij Vandaag Inside zijn de reacties wisselend op het nieuwe gezicht.

Wilfred Genee vraagt Tina Nijkamp als eerste om haar mening over het nieuwe jurylid. De kijkcijferexpert zegt: “Ik denk: wel een leuke klik met Herman. Wel allebei een beetje droge humor.” Nijkamp kan zich prima vinden in de keuze voor Cornelisse, maar is wel stomverbaasd om een andere verandering in het nieuwe seizoen van De Slimste. “Wat ze hebben gedaan met dat tijdstip is verschrikkelijk. Ze gaan het dus om half tien in plaats van half negen, dus niet na het journaal.” Bovendien wordt het programma niet meer in de zomer, maar vanaf september uitgezonden: “Nou, dat vind ik zo jammer voor alle mensen die niet op vakantie gaan en die echt graag daarnaar kijken.”

Albert Verlinde, op dinsdagavond de vervanger van Johan Derksen - wegens privéomstandigheden afwezig - benadrukt dat De Slimste Mens om 21.30 uur ‘keiharde concurrentie krijgt van Vandaag Inside. Nijkamp is hard: “Voor De Slimste is dit natuurlijk desastreus en heel zielig voor Herman van der Zandt. Want ja, die kijkcijfers van De Slimste gaan natuurlijk wel gehalveerd worden."

René van der Gijp vraagt zich af of Cornelisse wel de juiste vervanger is voor Van Rossem: “Hadden ze niet beter voor die Belgische formule kunnen gaan? Die vind ik beter.” In de Belgische editie van het programma rouleren terugkerende gasten als jurylid. Van der Gijp wijst bijvoorbeeld op schrijver Herman Brusselmans. “Ik vind het wat levendiger dan de Nederlandse versie. "

Verlinde kijkt terug naar de vertolking van Van Rossem als jurylid: “Volgens mij namen ze vier uur op en dan hoopten ze dat hij leuke dingen zou zeggen. Dat moet Paulien toch kunnen, lijkt me.” Gijp is minder enthousiast: “Volgens mij heeft ze een columnpje in De Volkskrant en die vind ik niet geweldig. Ik heb niet vaak dat ik hem lees en dat ik denk: zo.”

