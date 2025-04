Wat is er aan de hand met Derksen? Talpa reageert

Het is nog onduidelijk of Johan Derksen woensdagavond weer terugkeert in Vandaag Inside. Het boegbeeld van het SBS6-programma ontbrak dinsdag vanwege privéproblemen. Mocht Derksen opnieuw afwezig zijn, dan zitten René van der Gijp en Albert Verlinde opnieuw aan tafel.

Een woordvoerder van Talpa laat aan persbureau ANP weten nog niet veel te kunnen zeggen. "Johan was gisteravond inderdaad afwezig vanwege privéomstandigheden. Het is nog niet duidelijk of hij vanavond weer aan tafel zit."

Dinsdagavond liet Genee weten dat Derksen kampt met privéproblemen. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. Zijn plek aan tafel werd overgenomen door Verlinde. Normaal is Verlinde de vervanger van Van der Gijp op woensdag, want sinds januari is woensdag de vaste vrije dag van Van der Gijp.

Vorige week was Van der Gijp eenmalig al aanwezig op de woensdagavond, omdat Verlinde aanwezig was bij het Musical Award Gala. Het is nu mogelijk dat Van der Gijp opnieuw op woensdagavond aan tafel zit, zo vertelde hij in de uitzending van dinsdag. Zowel Van der Gijp als Verlinde zou dan opnieuw aan tafel zitten; wie dan de vierde gast is, moet nog blijken.

Keert Johan Derksen woensdag terug bij Vandaag Inside?

Presentator Wilfred Genee zei dinsdag aan het eind van de uitzending tegen Verlinde: “Albert, ik ga ervan uit dat je er morgen weer bent.”

© Vandaag Inside

Verlinde antwoordde: “Ja, morgen ben ik er weer”

Genee richtte zich vervolgens tot Van der Gijp. “Jij bent dan een dagje vrij, toch?”

Van der Gijp: “Mits Johan weer komt. Geen idee. Ik zie het wel.”

Genee grapte: “Ja, dat weten we nog niet helemaal. Maar lukt het jou, drie dagen, joh?”

\Van der Gijp: “Natuurlijk, geen probleem.”

Victor Vlam, maandag nog aanwezig bij het programma als bar gast, reageert via X op de afwezigheid van Derksen. “Vandaag Inside zonder Johan Derksen is als een kroket zonder mosterd. Je mist het pittige randje. Sterkte Johan!”

VIDEO - Johan Derksen afwezig bij Vandaag Inside wegens privéomstandigheden

