René van der Gijp tóch op vrije woensdag in Vandaag Inside: dit is de reden

René van der Gijp schuift volgende week woensdag tóch aan in Vandaag Inside. Met ingang van het huidige seizoen is het vaste gezicht van de talkshow elke woensdag vrij en wordt hij die dag vervangen door Albert Verlinde, maar die legt uit waarom het tweetal eenmalig heeft geruild.

In de woensdaguitzending van deze week werd Verlinde verrast met een zogeheten Diamanten Ticket, die hij in ontvangst mocht nemen omdat de door hem geproduceerde musical Elisabeth inmiddels meer dan 100.000 bezoekers heeft mogen verwelkomen. De productie kan volgende week opnieuw in de prijzen vallen op het Musical Award Gala. Daar is Elisabeth genomineerd voor liefst twaalf awards.

In de online rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside vertelt Verlinde dat het Gala volgende week woensdag plaats gaat vinden. "Dus ik ben hier ook niet, René en ik hebben geruild. Ik ga voor één keer naar de donderdag en René komt er op woensdag zitten, volgende week. Dus die moet zijn rustdag verplaatsen", aldus Verlinde.

