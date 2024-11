Feyenoord komt in aanloop naar BOOS-uitzending met statement

Feyenoord is donderdagmiddag onderwerp van een uitzending van BNNVARA-programma BOOS. De Rotterdamse club is in de aanloop naar die uitzending vast met een uitgebreid statement gekomen, waarin het onderwerp van de uitzending wordt genoemd. In de reportage staat de omgang van Feyenoord met haar diverse supportersgroepen centraal. De Rotterdammers laten middels een statement weten achter het supportersbeleid, dat de club zelf succesvol noemt, te staan.

"Op het YouTube-kanaal van BOOS en de online kanalen van BNNVARA en de NRC verschijnt later vandaag (donderdag) een reportage waarin de omgang van Feyenoord met haar diverse supportersgroepen centraal staat", begint Feyenoord het statement. De Rotterdammers hebben een verzoek gedaan tot inzage in de productie, maar kreeg nul op het rekest. "Feyenoord verwacht, mede op basis van een toegezonden vragenlijst met negatieve insteek, dat er sprake zal zijn van een eenzijdig beeld."

In het uitgebreide statement licht Feyenoord vervolgens toe dat het supportersbeleid van de club heeft geleid tot 'minder incidenten, minder boetes en een steeds betere wedstrijdbeleving'. "Om een helder en juist beeld te geven, licht de club hierbij het supportersbeleid uitgebreid toe. Dit beleid heeft er in belangrijke mate voor gezorgd dat Feyenoord, ondanks met name in het begin soms wisselende sportieve resultaten, op supportersgebied weer een mooi en sfeervol seizoen doormaakt; zonder excessen of hoge boetes", vervolgen de Rotterdammers.

"Oud-burgemeester Aboutaleb stelde terecht meermalen ‘dat Feyenoord, met haar enorme achterban in alle lagen van de bevolking, als enige Rotterdamse organisatie te maken heeft met alle problemen én uitdagingen waarmee de stad en het stadsbestuur zich eveneens terugkerend geconfronteerd weten’. (En dat de club dus ook niet tot exclusieve eigenaar kan worden gemaakt van die problemen. Denk daarbij aan de algehele verruwing van de maatschappij, de spreekwoordelijke korte lontjes en de helaas toegenomen intolerantie op vele terreinen)", klinkt het.

Feyenoord op de goede weg

Het beleid van Feyenoord is erop gericht om daar zo goed mogelijk mee om te gaan, stelt de club. "En daar slagen we in. Toegegeven: er zijn incidenten, maar we zijn op de goede weg. We praten met elkaar, vinden samen oplossingen en er zijn aanzienlijk minder incidenten en minder boetes, en de veiligheids- en wedstrijdbeleving van bezoekers wordt steeds beter."

Feyenoord geeft aan dat iedereen zich bij Feyenoord gastvrij ontvangen en veilig moet voelen. Hierin speelt de afdeling Supporterszaken en de Supporters Liaison Officer (SLO) een cruciale rol, stelt de club. Door het organiseren van activiteiten die voor alle supporters toegankelijk zijn, probeert Feyenoord de verbinding tussen supporters en de club verder te versterken.

Voortrekkers rol Feyenoord inzake bestrijden antisemitisme

Verder stelt Feyenoord dat het 'al ruim tien jaar' een voortrekkersrol op zich neemt wat betreft de bestrijding van antisemitisme. Dit doen de Rotterdammers samen met de Anne Frank Stichting en Radar Rotterdam. Zo is er een workshop ontworpen waarbij er in de buurt van De Kuip dieper ingegaan wordt op deze materie. "Doel is supporters bewust te maken van de impact die het roepen of zingen van de verschillende leuzen of liedjes kan hebben op Joodse mensen, maar ook op anderen die zich bijvoorbeeld gekwetst voelen door homofobe spreekkoren of het roepen van ernstige ziektes."

Feyenoord deelt statement met BOOS

Feyenoord heeft het statement ook gedeeld met de redactie van BOOS, met het verzoek om dit mee te nemen in de producties. "De club vindt het tenslotte belangrijk om te benadrukken dat elk exces en elk incident er altijd één teveel is. En dat het werk daarom dus ook nooit af is. Er gaat geen dag voorbij dat Feyenoord zich niet inspant voor gastvrij en veilig voetbal voor iedereen", besluiten de Rotterdammers het uitgebreide statement.

