Ochtendkranten lyrisch na sensationale Feyenoord-comeback: 'Mirakel van Manchester'

De Nederlandse ochtendkranten zijn lyrisch over de knappe prestatie van Feyenoord, dinsdagavond in de Champions League. De Rotterdammers knokten zich op bezoek bij Manchester City, regerend kampioen van Engeland en in 2023 nog winnaar van de 'cup met de grote oren', in het laatste kwartier terug van een 3-0 achterstand en sleepten een sensationeel gelijkspel (3-3) uit het vuur.

Op het voorblad van het sportkatern van De Telegraaf wordt een foto afgedrukt waarop Jurriën Timber zijn ploeggenoot Dávid Hancko beklimt na het maken van de gelijkmaker. 'Mirakel van Manchester', luidt de bijbehorende kop. In het wedstrijdverslag van deze krant merkt verslaggever Marcel van der Kraan op: "Het Feyenoord-legioen, en het elftal misschien ook wel, is op zijn best als het de rol van underdog heeft." De journalist schrijft verderop dat Manchester City-trainer Pep Guardiola zichzelf de comeback van de Rotterdammers 'misschien moet aanrekenen' omdat hij na 68 minuten spelen het drietal Nathan Aké, Phil Foden en Ilkay Gündogan wisselde. Feyenoord knokte zich daarna alsnog naar een 'sensationeel gelijkspel', schrijft Van der Kraan. "De Europese campagne blijft bruisen", luidt de conclusie.

Het Algemeen Dagblad spreekt van een 'wonderbaarlijke comeback' waarmee Feyenoord voor een 'sensatie' heeft gezorgd. "Een 3-0 achterstand wegpoetsen is tegen pakweg Emmen of De Graafschap al heel wat, maar in het miljoenenbal tegen tot voor kort voor veel voetbalvolgers nog de beste ploeg ter wereld, dat was meer dan sensationeel", schrijft verslaggever Mikos Gouka van het AD. Verderop stipt de journalist aan dat Feyenoord al zijn zeven tot nu toe vergaarde Champions League-punten buitenshuis bij elkaar sprokkelde. "Na de winst in Spanje tegen Girona en de zege in Lissabon tegen Benfica was er dus de stunt in Manchester. En dat biedt enorm veel perspectief", leest het. Het duel met Sparta Praag, de vorige werkgever van trainer Brian Priske, zou weleens cruciaal kunnen zijn: "In de eigen Rotterdamse voetbaltempel kan Feyenoord de knock-outfase bereiken. Een overwinning zal volstaan, stellen de rekenmeesters bij de UEFA. En dat met in januari nog wedstrijden tegen Bayern München thuis en Lille uit op het programma."

In het wedstrijdverslag van de Volkskrant spreekt correspondent Patrick van IJzendoorn van een 'historische novemberavond'. "Het was een gelijkspel dat een prominente plaats zal krijgen in de toekomstige geschiedenisboeken van Feyenoord, net als de 1-3 zege op Benfica in Lissabon, eerder in deze Champions League-campagne. Geen woorden, maar daden. En wat voor een daden", schrijft deze journalist.

