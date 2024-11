Sneijder lyrisch over 'leider' bij Feyenoord: ‘Die jongen maakt echt stappen’

Wesley Sneijder steekt na afloop van de Champions League-wedstrijd tussen Manchester City en Feyenoord (3-3) de loftrompet over . De van Patro Eisden overgekomen aanvaller gaf de Rotterdammers hoop met de 3-1 en was volgens de oud-middenvelder een van de leiders in de tweede helft.

“Weet je wat ik het mooiste vind? Dat juist hij, die Hadj Moussa het geloof blijft houden. Die doorloopt en hem fantastisch binnen schiet. En echt de leiding nam op dat moment”, is Sneijder in de studio van Ziggo Sport lyrisch over de Algerijnse aanvaller. “Die jongen is echt wel stappen aan het maken. Dat vind ik echt geweldig om te zien.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van Hooijdonk kraakt Manchester City: ‘Het werd een beetje spielerei, arrogant’

Royston Drenthe is ook onder de indruk van Hadj Moussa. “Gvardiol gaat inderdaad in de fout bij de 3-1, maar zijn inzet wat hij hier toont om de bal nog te kunnen halen, eventueel de keeper nog uit te spelen en de bal af te maken, dat is ook nog een hele grote kunst. Daaraan zie je dat hij in goeden doen is, dat hij vertrouwen heeft en dat de trainer daar gewoon een hele grote rol inspeelt.”

LEES OOK: Engelse pers kan comeback Feyenoord niet geloven en pakt dezelfde man aan

Drenthe ‘enorm trots’ op Hadj Moussa

De lofzang van Drenthe houdt daar niet op, want hij heeft hoge verwachtingen van de Algerijn. “Zo’n jongen heeft vertrouwen nodig en als je hem dat geeft dan gaat hij op dit soort momenten heel belangrijk voor je zijn. Dat laat hij dit keer weer zien. Ik heb echt een hele hoge dunk van deze gozer en ik ben enorm trots op dat ventje”, besluit Drenthe.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord-fans tarten Manchester City met spreekkoor voor de aftrap

De supporters van Feyenoord zongen één man toe in het Etihad Stadium.