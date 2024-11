Van Hooijdonk kraakt Manchester City: ‘Het werd een beetje spielerei, arrogant’

Pierre van Hooijdonk is niet te spreken over hoe Manchester City zich opstelde toen het eenmaal met 3-0 voorkwam tegen Feyenoord. De analist kon zijn ogen niet geloven toen Feyenoord terugkwam tot 3-3, maar dat had volgens hem wel te maken met de focus die verdween bij de ploeg van trainer Pep Guardiola. Van Hooijdonk kraakt dan ook het arrogante spel van The Citizens.

“Een krankzinnige avond”, blikt Van Hooijdonk terug bij Ziggo Sport. “Ik vond dat Feyenoord in de eerste helft echt uitstekend verweer gaf tegen Manchester City en ongelukkig die penalty tegen kreeg. Dan worden ze eigenlijk in de beginfase van de tweede helft even overlopen wat gelijk resulteert in de 2-0 en de 3-0. Dan heb je één krankzinnig moment, Gvardiol die in de fout gaat en Hadj-Moussa die goed anticipeert, om de keeper heengaat en dan binnenschiet. Ik zag hem de bal uit de goal halen, ik denk: dat doe je eigenlijk als speler altijd. Ik had niet gelijk het vertrouwen dat dat nog tot een 3-3 zou gaan leiden.”

“Dan gebeurt er iets in die ploeg”, vervolgt Van Hooijdonk zijn relaas. “Dan krijg je die 3-2, die eigenlijk op een rare manier toch tegen de borst van Giménez aanvalt hè. Via de paal en Ederson. Dat zat niet tegen en dat moet je hebben om hier een resultaat te halen. Dan die laatste goal. Een geweldige aanval, goed doorgaan van Paixao en een geweldige voorzet op Hancko.”

Van Hooijdonk vond niet dat er na de 3-0 achterstand veel veranderde bij Feyenoord. “Feyenoord probeerde er in de eerste helft ook uit te komen. Vaak ging het fout bij de laatste bal. Paixao die een paar keer de mogelijkheid liet liggen om Carranza weg te sturen. Dat zijn de momenten die je dan ook moet pakken. Dat deed Feyenoord, maar voor de rest vond ik ze een uitstekende eerste helft spelen tegen een sterk Manchester City. De tweede helft ontstaat er iets, dat zijn de aparte krachten in de voetballerij, in de topsport. Dat je eigenlijk denkt: hoe is het mogelijk dat het nog 3-3 wordt?”

Van Hooijdonk kraakt ‘arrogant’ Manchester City

Volgens verslaggever Noa Vahle stopte Manchester City ‘een beetje met voetballen, maar in de ogen van Van Hooijdonk zat daar juist het probleem voor de thuisploeg. “City bleef lekker voetballen. Die dachten van: er kan ons echt helemaal niets meer gebeuren, 3-0. Een paar keer dat ik Haaland zag schieten waarvan ik denk: deze bal moet je eigenlijk afleggen”, aldus Van Hooijdonk.

De analist is van mening dat Manchester City niet gefocust bleef in het restant van de wedstrijd. “Het werd een beetje spielerei. Het was een beetje arrogant spel in de tweede helft na die 3-0. Vaak gaat het ook goed, want dan wordt het nog 4-0 of 5-0. Nu komt door een raar foutje het geloof terug bij de tegenstander. Bij Feyenoord. In een kwartier drie doelpunten maken in het Etihad Stadium, daar had ik nog geen ouderwetse stuiver op in durven zetten. Dit is een bonuspunt en dit geeft enorm veel vertrouwen”, besluit Van Hooijdonk.

