Pierre van Hooijdonk maakt Manchester City in het eigen stadion met de grond gelijk

Pierre van Hooijdonk heeft zich dinsdagavond in de aanloop naar de ontmoeting tussen Manchester City en Feyenoord zeer kritisch uitgelaten over de thuisploeg. De voormalig voetballer van onder meer NAC Breda en Feyenoord is totaal niet te spreken over de werkwijze van de regerend kampioen van Engeland en noemt de tegenstander van de Rotterdammers in de Champions League de ‘vervuilers’ van het voetbal.

Manchester City werd in 2008 gekocht door de Abu Dhabi United Group en sindsdien is er ongelooflijk veel geld in de club gepompt. Tijdens de zomers van 2011, 2012 en 2013 werd er bijna 273 miljoen pond aan nieuwe spelers uitgegeven. De club bouwde bovendien een hypermodern trainingscomplex ter waarde van 200 miljoen pond, vooral bedoeld voor de jeugdopleiding. Manchester City kreeg destijds al een boete van zestig miljoen pond opgelegd omdat het de Financial Fair Play-regels niet nakwam. Manchester City kreeg tevens een salarisplafond opgelegd door de FIFA.

De club zette mede dankzij de nieuwe eigenaar sportief enorme stappen. The Citizens vierden in 2012 de eerste landstitel sinds 1968 en sinds Pep Guardiola in functie is als hoofdtrainer staat er al (bijna) helemaal geen maat op Manchester City. Zo werd er sinds de komst van de Spanjaard al ruim anderhalf miljard euro uitgegeven aan nieuwe spelers. Guardiola loodste de club in de tussentijd niet alleen naar zes landstitels, maar in 2023 ook naar de felbegeerde eindzege van de Champions League. De ploeg van Guardiola heeft het inmiddels echter al een paar weken erg lastig: er werd al vijf keer op rij verloren. Bovendien hangt de club nog steeds een schorsing boven het hoofd wegens het overtreden van de financiële regels.

Van Hooijdonk heeft een duidelijke mening over de tegenstander van Feyenoord. “Ik vind het een beetje de vervuilers van het voetbal geworden”, zo zegt de analist van Ziggo Sport in gesprek met Noa Vahle, nadat hij Manchester City kort daarvoor op het veld van het Etihad Stadium al ‘geen echte club’ had genoemd. “Ze doen het allemaal geweldig en hebben veel succes, maar ze hebben de voetballerij wel veranderd. Met de vele clubs die ze onder zich hebben (City Football Group, red.), de vele spelers die gebruikt worden en zich laten gebruiken…”

Van Hooijdonk blij dat NAC niet is verkocht aan City Football Group

Vahle vraagt zich af wat Van Hooijdonk bedoelt met ‘laten gebruiken’. “Ze worden al op hele jonge leeftijd door City vastgelegd en verdienen dan al vele malen meer dan ze in Nederland of andere landen kunnen verdienen. Daar kiezen toch een heleboel jonge jongens voor. Dat bedoel ik met laten gebruiken.” Dat Manchester City de laatste jaren enorme successen heeft gevierd, gelooft Van Hooijdonk wel. Hij is echter totaal geen fan van de manier waarop de club die successen heeft bewerkstelligd. “Ik heb daar niet zoveel mee. Ik kan er ook niks mee. Ik ben alleen maar blij dat ze NAC niet hebben overgenomen. Dat is ook bijna gebeurd”, aldus Van Hooijdonk.

Stichting NOAD, die het prioriteitsaandeel bezit van NAC, hield de verkoop van de club aan de City Football Group in 2022 met een veto tegen. Clubs die wel tot de City Football Group behoren zijn onder meer Girona, Troyes AC en Lommel SK.

