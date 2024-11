Wesley Sneijder: 'Je gaat niet geloven wat ik nu zeg over Feyenoord'

Wesley Sneijder hoopt op een goed resultaat van Feyenoord in de Champions League-wedstrijd tegen Manchester City. De analist van Ziggo Sport heeft weliswaar een voorliefde voor Ajax, maar steunt Feyenoord in het belang van het Nederlands voetbal.

Sneijder knipoogt richting collega-analist Royston Drenthe, een kind van de club bij Feyenoord. “Royston, jij gaat niet geloven wat ik nu zeg, maar ik hoop voor het Nederlands voetbal oprecht dat Feyenoord wint.”

Eerder in de voorbeschouwing op Ziggo Sport deelden Sneijder en Drenthe elkaar al wat plaagstootjes uit over de kansen van Feyenoord in het restant van de Champions League. Zo zei Sneijder dat de aankomende wedstrijd tegen Sparta Praag ‘de enige’ is waarin Feyenoord een goede kans maakt. Drenthe reageerde: “Jij wil Feyenoord je hele leven lang als de underdog zien, maar de tijden zijn veranderd, maat.”

Aan het begin van de voorbeschouwing bestempelde presentator Wytse van der Goot Manchester City als een ‘gewond roofdier’. Daar is Sneijder het niet mee eens. “Nee, dat vind ik niet. Ze hebben even een mindere periode, die elke grote club weleens heeft. Er komt een moment dat het gaat keren. Ze hebben nog steeds fantastische spelers, al missen ze met Rodri wel een belangrijke speler. Er staat vanavond gewoon een fantastische ploeg. Het is geen gewond roofdier. Maar ik hoop het wel.”

Drenthe zei een zware avond te verwachten voor Feyenoord. “Het zal niet makkelijk worden. Ik heb er gemengde gevoelens over. Ik sluit me zeker wel aan bij Wesley: het blijft natuurlijk wel City. Dat respect moeten we houden. Je weet dat ze op een gegeven moment weer kunnen toeslaan en dan is het klaar. Laten we hopen dat ze vandaag niet opeens de motor aanzetten.”