Johan Derksen heeft duidelijke boodschap voor Sjaak Swart na tirade over arbitrage

Johan Derksen is van mening dat Sjaak Swart zich ‘niet zo druk moet maken’. Het Ajax-icoon heeft zich in gesprek met De Telegraaf flink zitten opwinden over de arbitrage tijdens Ajax - NEC en Feyenoord - PSV. Swart zag tot zijn eigen verbazing dat Feyenoord-verdediger Givairo Read zondag een rode kaart kreeg, waarvan Read dinsdag werd vrijgesproken. Volgens René van der Gijp had scheidsrechter Danny Makkelie ook prima geel kunnen geven.

Feyenoord schoot zondagmiddag in de thuiswedstrijd tegen PSV uit de startblokken. De ploeg van trainer Robin van Persie stond binnen de kortste keren met 2-0 voor en leek Ajax daarmee een enorme dienst te bewijzen in de titelstrijd. Bij winst van Feyenoord bleef het verschil tussen Ajax en PSV vier punten, waardoor de Amsterdammers zich thuis tegen NEC tot kampioen van Nederland hadden kunnen kronen. Het liep echter volledig anders. PSV knokte zich in de tweede helft terug en ging er uiteindelijk nog met de overwinning vandoor, waarna Ajax zich op eigen veld voor schut liet zetten door NEC (0-3).

Swart is vooral woedend over de arbitrage. Volgens de voormalig voetballer van Ajax had Makkelie, scheidsrechter van dienst bij Feyenoord - PSV, ‘nooit’ een rode kaart mogen geven aan Read. “Want hij raakt Noa Lang wel, maar die maakt een enorme duikeling. Dan vond ik die overtreding van Richard Ledezma eerder rood. PSV is in mijn ogen enorm geholpen. Tijdens Ajax - NEC mocht Ivan Marquez van Serder Gözübuÿük onbeperkt overtredingen maken, inclusief een kopstoot. Ik hoop dat de scheidsrechters de laatste twee speelronden wel wakker zijn”, zo uitte Swart in gesprek met De Telegraaf zijn ongenoegen.

Van der Gijp vindt rood voor Read te zwaar

De tirade van Swart komt dinsdagavond heel kort ter sprake in Vandaag Inside. Wilfred Genee richt zich eerst tot René van der Gijp. “Je hebt het nog niet over Ajax gehad vandaag. Wil je het nog over Ajax gaan hebben of zeg je: even niet?”, zo klinkt het. Voor Van der Gijp hoeft het niet. “Wesley Sneijder hield natuurlijk niet meer op gisteren”, doelt Genee op de kritiek van Sneijder aan het adres van Ajax en Francesco Farioli. De voormalig voetballer van onder meer Ajax en Real Madrid ging in het programma Rondo helemaal los en liet ook bij De Telegraaf van zich horen. Hetzelfde deed Swart, is Genee niet onopgemerkt gebleven. “Swart is boos trouwens, hè. Swart zegt: die Read wordt nu alsnog vrijgesproken vanwege die rode kaart. Dat is klassenjustitie, omkoping, dit klopt allemaal niet.”

Van der Gijp vraagt vervolgens of de beelden van de rode kaart van Read er nog even bij gehaald kunnen worden. “Was het rood? Of kon je ook geel geven? Je zou zeggen: er staat er nog één. Je had geel kunnen geven. Er loopt er daar toch nog één en die keeper loopt er ook vlakbij, dus je kunt ook geel geven. Geel is prima.” Volgens Genee was de actie van Read vooral ‘heel onhandig’. Derksen laat zich erbuiten, maar heeft wel een boodschap voor Swart. “Sjaak moet zich op zijn oude dag niet zo druk maken”, aldus de Snor.

