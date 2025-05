Sjaak Swart is woedend: 'Dit is diefstal, een regelrechte schande'

Sjaak Swart reageert woedend op de vrijspraak van , die door de tuchtcommissie niet wordt geschorst naar aanleiding van de rode kaart die hij kreeg van Danny Makkelie in de topper tussen Feyenoord en PSV. Mister Ajax wond zich dinsdagochtend al op over de in zijn ogen onterechte straf en ziet zijn gelijk nu bevestigd: "Dit is diefstal. En een schande, een regelrechte schande", zegt Swart tegenover De Telegraaf.

Feyenoord leek Ajax zondagmiddag de helpende hand toe te gaan steken in de titelstrijd. De Rotterdammers begonnen om 14.30 uur aan de topper tegen PSV en namen binnen een kwartier al een 2-0 voorsprong. Het leidde al tot euforische taferelen in Amsterdam, waar Ajax pas om 16.45 uur zou gaan aftrappen tegen NEC. Bij een overwinning van Feyenoord konden de Amsterdammers de landstitel veiligstellen, maar PSV knokte zich tegen het tiental van Feyenoord dus alsnog naar de overwinning. Ajax liet het zelf vervolgens helemaal lopen en verloor met 0-3, waardoor de titelstrijd met nog twee speelronden te gaan weer helemaal open ligt.

"Die rode kaart van Givairo Read had Danny Makkelie nooit mogen geven, want hij raakt Noa Lang wel, maar die maakt een enorme duikeling", liet Swart dinsdagochtend al optekenen tegenover dezelfde krant. "Dan vond ik die overtreding van Richard Ledezma eerder rood. PSV is in mijn ogen enorm geholpen. Tijdens Ajax-NEC mocht Ivan Marquez van Serdar Gözübüyük onbeperkt overtredingen maken, inclusief een kopstoot. Ik hoop dat de scheidsrechters de laatste twee speelronden wel wakker zijn", aldus de 86-jarige, die nog altijd zegt te geloven in de landstitel van 'zijn' Ajax.

Dat Read inmiddels is vrijgesproken bevestigt voor Swart zijn gelijk: "Ja, daar koop ik geen brood voor", klinkt het boos. "Iedereen zag dat Noa Lang het zwembad in dook. Wordt Read er niet uitgestuurd, dan blijft het 2-2. En dan had dat ook een positieve invloed op Ajax gehad, denk ik. Nu gingen ze na de warming-up de kleedkamer in met het nieuws dat het in De Kuip 2-3 was geworden en daar leken ze last van te hebben. PSV is de laatste seizoenen al een paar keer geholpen door de arbitrage", fulmineert Swart, die eraan toevoegt dat Ajax in zijn ogen in de eerste helft van het duel met NEC een penalty werd onthouden na een handsbal van NEC-speler Kodai Sano. "Het is doodzonde dat de scheidsrechters deze Eredivisie beïnvloeden", aldus Swart.

