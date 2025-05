Danny Makkelie wordt overruled door KNVB na Feyenoord - PSV

De tuchtcommissie van de KNVB heeft Feyenoord-verdediger vrijgesproken na zijn rode kaart in de topper tegen PSV (2-3). Trainer Robin van Persie kan in het Eredivisie-duel met RKC Waalwijk dus gewoon beschikken over de rechtsback.

Read beleeft dit seizoen zijn definitieve doorbraak bij Feyenoord en is niet meer weg te denken uit de basiself. De achttienjarige vleugelverdediger was afgelopen zondag tegen PSV na tien minuten trefzeker met de 2-0, maar ontving in de slotfase ook een rode kaart. Na een verkeerde terugspeelbal haalde Read Noa Lang onderuit. In de ogen van scheidsrechter Danny Makkelie was dit het ontnemen van een scoringskans, waarna de arbiter de rode kaart trok.

Van Persie liet na afloop weten het niet eens te zijn met de beslissing van Makkelie. "Ik denk dat het heel duidelijk is dat Read de intentie heeft om de bal terug te passen. Dan zit Noa Lang ertussen… Dan zet hij zijn been neer en daar valt Lang overheen. Ik kan er niet mee leven. Er is geen intentie in het spel. Hij wil passen en Noa is sneller. Hij valt over hem heen. Ik vind het geen rood, nee", sprak de oefenmeester na afloop van de topper.

De aanklager betaald voetbal wilde Read aanvankelijk voor één duel schorsing, maar daar ging Feyenoord niet mee akkoord. Daardoor kwam de zaak voor bij de tuchtcommissie van de KNVB, die de verdediger besloot vrij te spreken. "De tuchtcommissie is op grond van de tv-beelden onvoldoende overtuigd dat sprake is geweest van een door Read gemaakte overtreding. Daarom komt de tuchtcommissie niet toe aan de beoordeling of er sprake is van het ontnemen van een duidelijke scoringskans", valt te lezen op de website van de KNVB.

