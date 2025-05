Wesley Sneijder maakt indruk met uitspraken over Ajax: 'Maak die man assistent!'

Henk Spaan heeft maandagavond met veel genoegen zitten luisteren naar Wesley Sneijder. De voormalig profvoetballer van onder meer Ajax, Real Madrid en Internazionale opperde tijdens de uitzending van Rondo op Ziggo Sport dat Francesco Farioli woensdagavond in de uitwedstrijd tegen FC Groningen flink wat wijzigingen moet doorvoeren in zijn opstelling. Zo hoopt Sneijder onder andere aan de aftrap te zien. Spaan is het roerend met de recordinternational eens.

De ontluisterende 0-3 nederlaag van Ajax tegen NEC kwam maandagavond uitgebreid ter sprake in Rondo. De kritiek van onder meer Sneijder richtte zich vooral op de keuzes van Farioli. De Italiaan koos afgelopen zondag onder meer voor Daniele Rugani in het hart van de verdediging en posteerde op het middenveld twee controleurs, namelijk Jordan Henderson én Davy Klaassen. Bovendien was er voorin geen basisplaats weggelegd voor Mika Godts: Steven Berghuis, die doorgaans vanaf rechts speelt, kreeg de voorkeur boven de Belg.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Sneijder moet het roer volledig om bij Ajax. De recordinternational van het Nederlands elftal ziet graag meer creativiteit op het veld. “Als wij vroeger op het pleintje gingen voetballen, gingen we poten om wie het eerst mocht kiezen. Dan koos je altijd de beste voetballers, want die wonnen altijd. Gisteren (zondag, red.) houd je Fitz-Jim en Godts, die fantastisch zijn in kleine ruimtes, op de bank, omdat je geen risico wil lopen. Jongens, thuis tegen NEC…”, zo klonk het. Fitz-Jim en Godts verschenen in de tweede helft alsnog binnen de lijnen, maar konden de nederlaag niet voorkomen. Sneijder hoopt de twee woensdagavond tegen FC Groningen aan de aftrap te zien. “Godts erin, Fitz-Jim laten spelen en een keuze maken tussen Henderson en Klaassen”, oppert hij in gesprek met De Telegraaf.

LEES OOK: Sneijder houdt hart vast voor Ajax: 'Het roer moet om en snel ook'

Sneijder maakt indruk

Spaan is blij met de uitlatingen van Sneijder. De columnist uitte nog niet zo lang geleden nog flinke kritiek aan het adres van de voormalig voetballer van Real Madrid en Internazionale, maar kan zich nu volledig vinden in zijn mening. “Om uiteenlopende redenen kijk ik zelden naar Rondo. Doorslaggevend is dat ik liever een boek lees. Gisteren had ik een boek uit, dus keek ik weer eens naar Rondo. Volgens Van Basten wordt Ajax kampioen. Op mijn zestiende was ik even tegendraads als Marco nu”, zo schrijft Spaan op de website van Het Parool. “Tot mijn nog grotere verbazing pleitte Sneijder voor Fitz-Jim. We waren het denk ik voor het eerst honderd procent met elkaar eens. Elke minuut dat Fitz-Jim niet voor Ajax speelt, is een verloren minuut, vind ik. En nu Wes ook, zo bleek. Maak die man assistent voor de laatste twee wedstrijden”, zo is Spaan lyrisch.

LEES OOK: Vermoedelijke opstelling Ajax: voert Farioli drie wijzigingen door tegen FC Groningen?

Het is zeker niet voor het eerst dat Spaan een lans breekt voor Fitz-Jim. De middenvelder kan al het hele seizoen rekenen op complimenten van de schrijver. Eind augustus schreef Spaan het volgende, na de 3-0 overwinning van Ajax op Jagiellonia Bialystok in de play-offs van de Europa League: “Hij droeg het gewicht van het hele elftal. Hij leidde Ajax naar de winst en niet alleen door de bal vlekkeloos in de verre hoek te prikken.” Een paar maanden later deed Spaan er nog een schepje bovenop. Een ‘vloeiende aanname’ van Fitz-Jim in de kraker tegen PSV vond hij ‘passend in de hogeschool van Ronaldinho’. De middenvelder wordt nu opnieuw op mooie woorden getrakteerd. “Het is een feit dat Fitz-Jim een lichaamsschijnbeweging in huis heeft om met één aanname twee man te laten struikelen”, zo schrijft Spaan.

Basisplaats voor Brobbey

De auteur hoopt op nóg meer wijzigingen bij Ajax. Sneijder rept met geen woord over de spitspositie, maar als het aan Spaan ligt, dan verdwijnt Wout Weghorst uit het elftal en keert Brian Brobbey juist terug in de basis. “Bovendien beschikt Fitz-Jim over de broodnodige steekpass om Brobbey te lanceren. Mocht Weghorst tegen Groningen weer in de basis staan, doet Farioli het expres”, zo klinkt het.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Van der Vaart begrijpt Farioli niet: 'Je kunt hem beter op de tribune zetten' 🔗

👉 Ajax krijgt speler van buitencategorie getipt: ‘Hij is zóveel beter dan de rest, het is eng’ 🔗

👉 Kijkers tweeten na afgang Ajax massaal over ‘dwaas’ in Johan Cruijff ArenA🔗

👉 Voorzitter Trabzonspor spreekt zich duidelijk uit over Klaassen 🔗

👉 Vertrekkende sterkhouders en mogelijke terugkeer clubiconen: dit staat Ajax in de zomer te wachten 🔗