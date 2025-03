Wesley Sneijder wordt een dag na zijn harde kritiek op Farioli keihard aangepakt

Henk Spaan is totaal niet te spreken over het optreden van Wesley Sneijder donderdagavond als analist bij Eintracht Frankfurt - Ajax. De voormalig profvoetballer van naast Ajax ook Real Madrid, Internazionale en Galatasaray maakte zich voorafgaand aan het duel in de achtste finales van de Europa League al enorm druk om de opstelling van Francesco Farioli en ging ook tijdens de rust én na afloop los op de trainer van Ajax. Volgens Spaan was er sprake van ‘een gênante vertoning’.

Farioli rouleert al het hele seizoen door, maar tóch weet de hoofdtrainer van Ajax menigeen nog enorm te verbazen met zijn keuzes. Zo besloot de oefenmeester voor de return tegen Eintracht Frankfurt in de achtste finales van de Europa League zijn basiself volledig om te gooien. Hij voerde ten opzichte van de heenwedstrijd tegen de Duitsers liefst tien wijzigingen door. Zo begonnen sterkhouders als Jorrel Hato, Kenneth Taylor en Mika Godts allemaal op de bank en had Farioli in zijn opstelling een plekje ingeruimd voor ‘mindere goden’ als Dies Janse, Ahmetçan Kaplan, Branco van den Boomen en basisdebutant Don-Angelo Konadu.

Sneijder uitte voorafgaand aan de ontmoeting tussen Eintracht Frankfurt en Ajax al zijn frustraties over het besluit van Farioli om niet met zijn beste elf van start te gaan. Volgens de recordinternational had Ajax wel degelijk een kans om de Duitse topclub uit te schakelen en kon Farioli het niet maken richting de duizenden meegereisde supporters uit Amsterdam. Sneijder herhaalde zijn kritiek tijdens de rust en was na afloop nog steeds woedend over de gang van zaken. Het sterk gewijzigde Ajax kwam er immers niet aan te pas in het Deutsche Bank Stadion en vloog met een ruime nederlaag (4-1) uit het toernooi.

Spaan was echter niet onder de indruk van de tirade van Sneijder voor de camera van Ziggo Sport. “Intussen vond aan de zijlijn de totale meltdown plaats van Ziggo-analist Wesley Sneijder. Als speler werd hij groot onder de meest cynische coach van het moderne voetbal, Mourinho, die in 2010 een Europacup won op een fundament van helse schoppers als Córdoba, Samuel en Materazzi. Sneijder mocht daar de counters inleiden. Dat wist hij even niet meer toen hij net als alle andere populisten in zijn metier, het zijn er veel, tekeerging tegen het cynisme van Farioli, een coach die in zijn A-selectie spelers terugvindt als Kaplan, Rosa en Rugani”, zo schreef Spaan vrijdagavond in zijn rubriek Spaan geeft punten op de website van Het Parool. “Enfin, het Ajaxbeleid werd geschoffeerd in de zendtijd van hoofdsponsor Ziggo. Het was een gênante vertoning”, zo klinkt het.

Ajax-supporters niet blij met Sneijder

Spaan is niet blij die kritiek leverde op het optreden van analist Sneijder. Op X vielen er harde woorden in de richting van de voormalig spelmaker van het Nederlands elftal. “Simpele ziel Sneijder echt nooit een functie bij Ajax geven. Die man is puur gif. Grandioze voetballer, maar wat een volslagen idioot. Zit vol rancune en is een onruststoker pur sang. Totaal gebrek aan intelligentie ook, hij begrijpt er helemaal niets van. Leeft in het verleden”, zo liet een Ajax-fan er geen misverstand over bestaan. Een ander schreef eveneens dat hij ‘toch blij is dat Sneijder geen functie heeft gekregen bij Ajax’. “Sneijder denkt dat Farioli een selectie vol talenten en fenomenen heeft die elke week 300+ minuten kunnen spelen zonder te rouleren. Een topcoach moet noodlottige keuzes kunnen maken, Farioli heeft dit gedaan. Zonder wrijving geen glans”, zo klinkt het.

Bekijk hieronder twee fragmenten waarin Sneijder zich ontzettend kwaad maakt om de keuzes bij Ajax afgelopen donderdag in de uitwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt.

