Ajacieden wringen zich in allerlei bochten voor de camera, Sneijder weet wat Berghuis écht wil zeggen

Youri Mulder ziet aan de Ajax-spelers dat ze niet achter de beslissingen van Francesco Farioli staan, vertelt hij in de nabeschouwing van Eintracht Frankfurt - Ajax (4-1 nederlaag) bij Ziggo Sport. Wesley Sneijder vindt zelfs dat de betere spelers het niet zouden moeten hebben geaccepteerd dat ze niet in de basis begonnen.

Sneijder is niet te spreken over de keuze van Farioli om niet zijn sterkste elf op te stellen tegen Frankfurt en verplaatst zich in de spelers: “Als ik vanavond van de trainer zou horen, vlak voor de wedstrijd: ‘Wes, vanavond zit je even op het bankie, want zondag is belangrijker’, dat was bij mij niet gebeurd, Youri!” Mulder reageert instemmend en vraagt zich af wat Sneijder in zo’n geval gedaan zou hebben. “Dan had ik gezegd: ‘Nou, ik ga gewoon spelen. Als ik vanavond niet speel, speel ik zondag ook niet.’ Bij wijze van. In ieder geval dat je je bek opentrekt”

Na de tirade van Sneijder volgt in de nabeschouwing bij Ziggo Sport het interview van Sam van Royen met Kenneth Taylor. Op de vraag van Van Royen of de door Farioli gekozen opstelling de sterkst mogelijke was, antwoordt Taylor: “Ik denk dat wij dit seizoen veel gerouleerd hebben.”

'Ze staan er niet achter'

“Je ziet dat al die spelers het moeilijk hebben om daar positief over te zijn”, reageert Mulder op het interview met Taylor. “Ze zitten steeds naar een verklaring te zoeken, maar ze staan er eigenlijk niet achter.” “Het zijn sportmensen, je wil elke wedstrijd winnen”, concludeert Mulder. Sneijder herkent de situatie van Taylor niet uit zijn eigen carrière: “Daar gaat het mis, hij zegt eigenlijk nu: ‘Ik had liever gespeeld, maar ik moet dit accepteren.’ Daar gaat het fout. Je moet eens een keer stoppen met dat accepteren.'

LEES OOK: Sneijder: 'Schaam je kapot! Hij wordt helemaal kapot gemaakt door Farioli'

'Je proeft dat hij iets wil gaan zeggen'

Ook het interview met Steven Berghuis wordt geanalyseerd. Die zegt voor de camera van Ziggo Sport dat doorgaan naar de volgende ronde 'misschien had gekund' in het geval dat Ajax 'echt op z'n best was'. Sneijder luistert 'tussen de regels door' en hoort dat Berghuis eigenlijk doelt op de opstelling. "Je proeft dat hij iets wil gaan zeggen, maar hij zegt al snel: 'Die vraag moet je niet aan mij stellen.'"

