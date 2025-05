Vermoedelijke opstelling Ajax: voert Farioli drie wijzigingen door tegen FC Groningen?

Ajax-trainer Francesco Farioli wijzigt zijn opstelling voor de uitwedstrijd tegen FC Groningen op drie plekken ten opzichte van het thuisduel met NEC van afgelopen zondag. Dat verwacht FCUpdate.nl althans. Waar Farioli in de wedstrijd tegen de Nijmegenaren nog een basisplaats had ingeruimd voor , en , kiest hij in de Euroborg mogelijk voor Dies Janse, en .

Waar het Ajax dit seizoen lang en vaak mee heeft gezeten en de landstitel een formaliteit leek, dreigt nu toch een zwaar teleurstellend einde. Na de 0-2 zege op PSV op 30 maart leek niets een landstitel nog in de weg te kunnen staan, maar anderhalve maand later staat de titelstrijd volledig op z’n kop. Ajax ging op 20 april met 4-0 onderuit bij FC Utrecht, liet een week later twee punten liggen tegen Sparta Rotterdam en werd afgelopen zondag in eigen huis vernederd door NEC (0-3). PSV liet in de tussentijd geen steken vallen en won zondag, ondanks een 2-0 achterstand, ook van Feyenoord (2-3). Daardoor bedraagt het verschil tussen Ajax en PSV nog maar één punt.

Artikel gaat verder onder video

Ajax en Farioli gaan woensdagavond op bezoek bij FC Groningen. De promovendus presteert uitstekend en strijdt in de laatste twee speelronden nog om een ticket voor de play-offs voor Europees voetbal. Ajax was sowieso al gewaarschuwd, maar na de 0-3 nederlaag tegen NEC ruiken de spelers van FC Groningen nóg meer bloed. Na doelman Etienne Vaessen laat ook trainer Dick Lukkien er geen misverstand over bestaan. Bezwijkt Ajax nóg verder onder de druk en is het de koppositie woensdagavond definitief kwijt? Farioli zal er niets van willen weten en zijn spelers ongetwijfeld (proberen) zo goed mogelijk voor te bereiden op de clash in de Euroborg.

LEES OOK: Meest uitgekotste speler Eredivisie plots genoemd als ontbrekend puzzelstukje Ajax

Mogelijk drie wijzigingen bij Ajax

De kans is aannemelijk dat de Amsterdammers met een gewijzigde basiself aan de aftrap zullen verschijnen. Remko Pasveer keerde tegen NEC terug onder de lat en behoudt normaal gesproken zijn basisplaats. Achterin voert Farioli zeer waarschijnlijk één wijziging door. Rugani zal na zijn teleurstellende optreden tegen NEC uit de basis verdwijnen. De Italiaan is de afgelopen dagen het mikpunt van kritiek. Farioli kiest in Groningen mogelijk voor Dies Janse, die afgelopen zondag na de rust binnen de lijnen kwam als vervanger van Josip Sutalo. De Kroaat kampte met duizeligheid en werd uit voorzorg naar de kant gehaald. Hij zal tegen Groningen mogelijk een duo vormen met Janse. Anton Gaaei en Jorrel Hato zijn de rechts- en linksback.

LEES OOK: 'Begin van het einde voor Farioli: verzoek Ajax-selectie in de wind geslagen'

Op het middenveld is het de verwachting dat Farioli vasthoudt aan dezelfde namen: Davy Klaassen, Jordan Henderson en Kenneth Taylor. Farioli bracht in de tweede helft van het thuisduel met NEC Jorthy Mokio en Kian Fitz-Jim binnen de lijnen in een poging wat te veranderen, maar het lijkt uitgesloten dat (een van) die twee woensdagavond aan de aftrap zullen verschijnen. Fitz-Jim had in de thuiswedstrijd tegen AZ op 16 maart voor het laatst een basisplaats. Voorin voert Farioli mogelijk wél een wijziging door. Wout Weghorst mocht het zondag vanaf de aftrap laten zien, maar ook hij kwam er niet aan te pas. Farioli liet na afloop weten dat hij geen risico wilde nemen met Brobbey en hem daarom niet liet invallen. Dat wijst er dus op dat de Italiaan Brobbey nodig acht tegen Groningen.

Voorin mag Godts het na twee opeenvolgende invalbeurten weer vanaf het begin laten zien. Steven Berghuis maakte als linksbuiten een ongelukkige indruk en het ontbrak Ajax tegen NEC duidelijk aan creativiteit. Godts worstelt weliswaar al maanden met zijn vorm, maar is een van de weinige Ajacieden met een individuele actie. Dat geldt ook voor Bertrand Traoré. Farioli zal hopen dat Traoré het in en tegen Groningen eindelijk weer een keer op zijn heupen heeft.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Sutalo, Janse, Hato; Klaassen, Henderson, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts.

Ajax revancheert zich en wint van FC Groningen Laden... 59.5% Ja, dat verwacht ik wel 40.5% Nee, ik verwacht nieuw puntenverlies voor Ajax 37 stemmen

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Van der Vaart begrijpt Farioli niet: 'Je kunt hem beter op de tribune zetten' 🔗

👉 Ajax krijgt speler van buitencategorie getipt: ‘Hij is zóveel beter dan de rest, het is eng’ 🔗

👉 Kijkers tweeten na afgang Ajax massaal over ‘dwaas’ in Johan Cruijff ArenA🔗

👉 Voorzitter Trabzonspor spreekt zich duidelijk uit over Klaassen 🔗

👉 Vertrekkende sterkhouders en mogelijke terugkeer clubiconen: dit staat Ajax in de zomer te wachten 🔗