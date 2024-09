Spaan looft Ajax-uitblinker: 'Gek genoeg is hij niet geselecteerd voor het Nederlands elftal'

Henk Spaan heeft lovende woorden over voor de - in zijn ogen - grote uitblinker bij Ajax in het thuisduel met Jagiellonia Bialystok: . In zijn rubriek Spaan geeft punten in de Amsterdamse krant Het Parool stelt de ervaren journalist zelfs gekscherend dat het 'gek' is dat de middenvelder geen deel uitmaakt van de selectie van het Nederlands elftal.

Ajax had donderdag na de 1-4 uitzege van een week eerder ook in de eigen Johan Cruijff ArenA geen kind aan de kampioen van Polen. Na 90 minuten stond een afgetekende 3-0 zege op het bord, waarmee het elftal van trainer Francesco Farioli zich definitief plaatste voor de competitiefase van de Europa League. Fitz-Jim wees zijn elftal de weg door vlak voor rust de 1-0 te maken, zijn eerste doelpunt in Ajax 1.

Spaan komt superlatieven tekort om het spel van Fitz-Jim te omschrijven. "Hij droeg het gewicht van het hele elftal. Hij leidde Ajax naar de winst en niet alleen door de bal vlekkeloos in de verre hoek te prikken", schrijft de journalist, alvorens uit te leggen hoe de middenvelder zijn treffer zelf inluidde door de bal te veroveren, waarna ploeggenoot Steven Bergwijn hem in staat stelde te scoren.

LEES OOK: Fitz-Jim toont zich nederig en vindt dat concurrent meer aanspraak maakt op basisplaats

Wel wil Spaan 'voorzichtig' blijven met het bejubelen van Fitz-Jim: "Diep in mij bruist de wens in hem Ajax’ nieuwe toekomst te zien gloren, een spelverdeler voor de komende jaren, maar ik maak een pas op de plaats. Eerst zien dan geloven." Dat heeft ook te maken met het feit dat zijn ploeggenoten Fitz-Jim nog niet altijd in het spel betrekken: "Eerst zal Henderson hem vaker aan moeten spelen. Naar mijn smaak slaat de leider hem nog te veel over, net als Blind Álvarez deed aan het begin van diens doorbraak."

Kian Fitz-Jim in Oranje?

Zijn eerdere terughoudendheid ten spijt, spreekt Spaan verderop met een knipoog zijn verbazing uit over het feit dat Ronald Koeman geen plek voor Fitz-Jim inruimde in de selectie van Oranje: "Gek genoeg is Fritz-Jim niet geselecteerd voor het Nederlands elftal, evenmin als Kenneth Taylor en Bergwijn." Dit in tegenstelling tot hun nieuwe ploeggenoot Wout Weghorst: "Dat wordt lachen op de training. ‘Wout begint in het midden, jongens.’ En komt er nooit meer uit", schetst Spaan.

