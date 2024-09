Farioli meldt zich op Instagram en verrast: 'Iedereen dacht dat dit onze eerste missie was, maar...'

Francesco Farioli blikt met een tevreden gevoel terug op zijn eerste maanden in Amsterdam. Dat schrijft de hoofdtrainer van Ajax in een uitgebreid bericht op zijn Instagram. De nummer vijf van het afgelopen seizoen in Nederland kwalificeerde zich donderdagavond voor het hoofdtoernooi van de Europa League. Volgens Farioli was plaatsing voor het tweede Europese toernooi echter niet de ‘eerste missie’ van Ajax.

“Iedereen dacht dat onze eerste missie bij Ajax het bemachtigen van een plek in de Europese competitie was. Maar er was iets dieper dan dit dat moest gebeuren”, zo begint Farioli zijn boodschap op Instagram. Ajax heeft dit seizoen het een en ander recht te zetten. De Amsterdammers kroonden zich in 2022 nog tot kampioen van Nederland, maar daarna ging het bergafwaarts. Na de derde plaats in 2023 eindigde de recordkampioen een paar maanden geleden op plek vijf. Ajax verzekerde zich daarmee nog wel van een ticket voor de voorrondes van de Europa League.

Artikel gaat verder onder video

De Amsterdammers moesten liefst drie voorrondes zien te overleven. Dat is gelukt, maar volgens Farioli was dat niet het hoofddoel bij zijn start in de hoofdstad. “Samen met de club wisten we dat we iets belangrijkers moesten opbouwen dan alleen resultaten op het veld: hoop, vertrouwen, vreugde, eenheid, saamhorigheid. Ajax werd gezien als een slapende reus. En sinds dag één is onze prioriteit hard werken om de stemming, mentaliteit, geest en benadering te veranderen. In de kleedkamer en rond het team. Ik wil duidelijk zijn: we hebben nog niets bereikt. We hebben pas de eerste stap van een lange reis gemaakt. Maar we hebben het allemaal samen gedaan: club, team en supporters.”

LEES OOK: Ajax grijpt drastisch in: 'Daar is de directie echt van geschrokken'

Band tussen Ajax en supporters groeit

Volgens Farioli is Ajax ‘hetzelfde team’ met ‘dezelfde supporters’, maar is er sprake van een ‘totaal andere energie’. “En dat is de brandstof die we nodig hebben om hard te blijven werken om het oude Ajax terug te halen. Deze energie zou een nieuw uitgangspunt moeten zijn. Hier bij Ajax wordt elke dag hard gewerkt om iets bijzonders op te bouwen. Ik denk dat de fans zich er goed van bewust zijn en onze inzet voor Ajax waarderen.” Farioli heeft het gevoel dat de band tussen het team en de fans ‘groeiende’ is. “Voor ons als team is het belangrijk om verbonden te zijn met onze fans. We willen onze ambitie, onze inspanning en onze emoties delen. We willen trots zijn dat we Ajax zijn, allemaal samen.”

LEES OOK: Ajax maakt om 01.45 uur melding van uitgaande transfer: 'We hebben hem daarom laten gaan'

Farioli geniet van uitverkochte ArenA

Farioli en zijn spelers hebben genoten van de recente avonden in de Johan Cruijff ArenA. Ajax boekte in de tweede voorronde van de Europa League op de valreep een belangrijke zege op Vojvodina, versloeg drie weken later Panathinaikos na een doldwaze en zenuwslopende strafschoppenreeks en rekende afgelopen donderdag af met Jagiellonia Bialystok. Farioli en zijn manschappen konden in elke thuiswedstrijd rekenen op een uitverkocht huis. “Dit is blind vertrouwen en onvoorwaardelijke liefde. Vooral gisteravond (donderdag, red.); ik denk dat de fans ook hebben genoten van de wedstrijd. Meer dan het resultaat, meer dan de Europese kwalificatie, hebben we echt genoten van de geweldige sfeer: de energie in de ArenA was absoluut ongelooflijk.”

Farioli is ‘trots’ dat hij onderdeel uitmaakt van de ‘Ajax-familie’, maar weet ook dat zijn spelers en hij er nog lang niet uit. “Het wordt zeker een lange reis. Niemand had ooit gedacht dat het makkelijk zou worden, maar vanaf dag één in Amsterdam begrepen we dat het de moeite waard zou zijn”, zo klinkt het.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Farioli roept Ajax-speler live op televisie tot de orde vanwege gedrag

Een opvallend moment in de wedstrijd tussen Jagiellonia Bialystok en Ajax.