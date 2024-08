Weghorst ziet Ajax vertrouwen tanken én de Europa League bereiken

Ajax heeft zich donderdagavond verzekerd van een startbewijs voor het hoofdtoernooi van de Europa League. De formatie van coach Francesco Farioli was na de 1-4 overwinning in de heenwedstrijd in Polen ook in de return in de eigen Johan Cruijff ArenA veel te sterk voor Jagiellonia Bialystok: 3-0. Kian Fitz-Jim opende vlak voor rust de score, Kenneth Taylor en Brian Brobbey waren in de tweede helft trefzeker. Dit gebeurde allemaal onder toeziend ook van Wout Weghorst, die zich sinds donderdag officieel speler van Ajax mag noemen maar nog niet in de wedstrijdselectie zat.

Waar het in de heenwedstrijd al vroeg misging voor Ajax met een tegentreffer, was er in de return geen sprake van gevaar in de openingsfase. Vanuit de Poolse kampioen, Jagiellonia Bialystok, was er niet eens kans om te beginnen aan een tegenaanval. Ajax stond bijna de hele eerste helft met tien man over de middellijn. De ploeg van Francesco Farioli zette de Poolse kampioen helemaal vast en lummelde als het ware met de tegenstander rondom het strafschopgebied. Het was pas in de negentiende minuut dat Jaga balbezit kreeg op de Ajax-helft.

In deze eerste helft kreeg Ajax tal van kansen, maar deze bleven beperkt tot slappe pogingen. Dit gold tot de laatste paar minuten voor rust, want toen kreeg Steven Bergwijn een grote kans na een mooi uitgespeelde aanval. Kian Fitz-Jim, die positief opviel in de wedstrijd, bereidde de aanval voor met een dribbel. Hij gaf de bal vervolgens aan Kenneth Taylor, die de bal met een hakje klaarlegde voor Bergwijn. De nummer zeven verzuimde hard genoeg te schieten en de keeper bracht redding.

Na 43 minuten werd de ban dan toch gebroken, door Kian Fitz-Jim. Hij veroverde de bal na een zwakke doeltrap van Jagiellonia, speelde de bal af aan Bergwijn en kreeg hem voor de goal weer terug. De middenvelder schoot via de paal binnen, voor de 1-0 en over twee wedstrijden gecombineerde 5-1. Zo was vlak voor rust wel duidelijk dat plaatsing voor de Europa League niet in gevaar zou komen.

De tweede helft ging op dezelfde voet verder. Na een dik kwartier viel ook de 2-0 voor Ajax. Een mooie aanval werd ingeleid door aanvoerder Jordan Henderson. Hij ging een een-twee aan met Steven Bergwijn en kreeg de bal voor het doel weer terug, om netjes klaar te leggen voor doelpuntenmaker Kenneth Taylor. Taylor was bij de 3-0, nog geen tien minuten later, juist de aangever. Hij haalde de achterlijn met zijn loopactie en gaf in de drukte de bal af aan Brian Brobbey, die deze in het net wist te frommelen. Na deze 7-1 over twee wedstrijden was de wedstrijd praktisch gespeeld en stond de eindstand op het bord.

Ajax heeft zich met deze uitslag geplaatst voor de competitiefase van de Europa League, die de groepsfase vanaf dit seizoen vervangt. De loting vindt vrijdag om 13:00 plaats in Monaco. De loting van de Conference League, waarin Jagiellonia terechtkomt, is om 14:30. Daar doen dit seizoen voor het eerst geen Nederlandse teams aan mee. De competitiefase van de Europa League begint eind september. Ajax speelt komend weekend niet vanwege de politiestakingen rondom De Klassieker. Deze wordt op een later moment ingehaald. Ajax speelt pas weer op 15 september, thuis tegen FC Utrecht

