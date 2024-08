Ajax-fans kijken in minuut 6 naar grote scherm in Johan Cruijff ArenA en ontploffen

komt donderdagavond nog niet in actie voor Ajax, maar de kersverse aanwinst van de Amsterdammers staat in de return tegen Jagiellonia Bialystok in de play-offs van de Europa League al meteen in het middelpunt van de belangstelling. Weghorst heeft plaatsgenomen in de skybox van de Johan Cruijff ArenA en in de zesde minuut verscheen de spits heel even op het grote scherm. Het Ajax-publiek reageerde met luid applaus en de nieuwe doelpuntenmaker werd meteen toegezongen.

Weghorst werd al sinds begin juni nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Ajax. De spits kwam in het afgelopen seizoen nog op huurbasis uit voor Hoffenheim en had nog een doorlopend contract bij Burnley, maar maakte er geen geheim van heel graag naar Ajax te willen verkassen. De Amsterdammers wilden niets liever dan de komst van Weghorst zo snel mogelijk afronden, maar moesten lang wachten vooraleer de benodigde financiële middelen waren verzameld. Deze week kwam de transfer in een stroomversnelling terecht en donderdag volgde dan eindelijk de bevestiging.

Weghorst heeft in Amsterdam zijn handtekening gezet onder een contract voor twee seizoenen en sluit vrijdag aan op het trainingsveld, zo vertelde Ajax-trainer Francesco Farioli donderdagavond vlak voor de aftrap van de thuiswedstrijd tegen Jagiellonia. Daarin kan Weghorst niet in actie komen, maar maakte hij wel alvast kennis met het Ajax-publiek. De Johan Cruijff ArenA bracht de nieuwe spits na zes minuten in beeld en dat bleef niet onopgemerkt. De Ajax-supporters reageerden met luid applaus, gejoel en gezang. Weghorst moet zijn eerste minuten voor zijn nieuwe club én zijn eerste doelpunt weliswaar nog maken, maar hij is nu al razend populair. ‘Woutje Weghorst’, klonk het door het stadion.

🎶 Woutje Weghorst 🎶

Er zit een nieuwe speler op de tribune in de ArenA 🤪#ZiggoSport #UEL #AJAJAG — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 29, 2024 Weghorst verschijnt wederom op de schermen. Ditmaal klatert er applaus van de tribune, gevolgd door ‘Woutje Weghorst, tu tu du du.’ #ajajag — Ajax Life (@ajaxlife) August 29, 2024

