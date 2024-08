Ajax heeft gedroomde aanvallende versterking binnen en haalt Weghorst terug naar Nederland

vervolgt zijn carrière bij Ajax, zo bevestigen de Amsterdammers via de officiële kanalen. De spits van Oranje komt over van het gedegradeerde Burnley, waar hij nog een verbintenis voor een seizoen had. In de Johan Cruijff ArenA tekent Weghorst een contract tot medio 2026.

Na de degradatie van Burnley wordt Weghorst al de hele zomer gelinkt aan een transfer. In eerste instantie leek hij naar FC Twente te willen, maar later in de transferperiode mengde ook Ajax zich in de strijd om de boomlange spits. Beide ploegen kregen ook nog concurrentie van Trabzonspor, maar uiteindelijk trekken de Amsterdammers aan het langste eind.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel Ajax Weghorst al de gehele zomer wilde inlijven, kon men door de benarde financiële situatie pas laat toeslaan. Uiteindelijk is dat toch gelukt. In de Johan Cruijff ArenA gaat de Oranje-international de concurrentiestrijd aan met Brian Brobbey. Laatstgenoemde had gedurende het afgelopen seizoen op meerdere momenten problemen met zijn fitheid, waardoor de kans op minuten voor Weghorst aanwezig is.

Weghorst begon zijn profcarrière bij FC Emmen en kwam na succesvolle periodes bij Heracles Almelo en AZ bij VfL Wolfsburg terecht. Daar liet de spits met zeventig doelpunten in 144 duels zien ook in een topcompetitie van waarde te kunnen zijn. In januari 2022 trok de aanvaller naar Burnley, maar zijn periode bij de Engelsen werd geen onverdeeld succes. Weghorst speelde in een half jaar slechts 21 duels voor de toenmalige Premier League-club, waarna hij werd verhuurd aan Besiktas, Manchester United en TSG Hoffenheim.

In maart 2018 maakte Weghorst zijn debuut voor het Nederlands elftal. Destijds mocht hij van Ronald Koeman vlak voor tijd invallen in een vriendschappelijk duel met Engeland (0-1 verlies). In de jaren die volgden werd de spits met regelmaat niet opgeroepen. Pas vanaf de zomer van 2021 werd Weghorst een vaste naam in de selectie van Oranje, maar hij moest het wel vaak met reserverollen doen. Zijn meest memorabele wedstrijd voor Nederland tot nu toe is de kwartfinale van het WK van 2022 in Qatar tegen Argentinië. Toen was hij in de absolute slotfase twee keer trefzeker en wist daarmee verlenging af te dwingen. Uiteindelijk verloor Oranje dat duel na strafschoppen.

Wederopbouw in Amsterdam

Voor Weghorst betekent zijn transfer naar Ajax dat hij na zes seizoenen in het buitenland weer terugkeert in de Eredivisie. In de Johan Cruijff ArenA stapt hij in bij een club in wederopbouw. Afgelopen seizoen eindigden de Amsterdammers op een teleurstellende vijfde plaats, wat goed was voor de tweede voorronde van de Europa League. Onder nieuwe trainer Francesco Farioli is Ajax qua resultaten hard op weg om stabieler te worden. De komst van Weghorst moet daarbij helpen.