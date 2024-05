Weghorst droomt nog altijd van FC Twente: ‘Geen dingen beloven die we niet kunnen waarmaken’

hoopt nog altijd de overstap te maken naar FC Twente. Daarvoor is hij wel afhankelijk van wat Burnley met hem wil, zo vertelt zijn zaakwaarnemer Simon Cziommer in gesprek met Voetbal International.

Weghorst speelt dit seizoen op huurbasis voor TSG 1899 Hoffenheim en zag zijn eigenlijke club Burnley afgelopen weekend degraderen. “Ik denk niet dat de situatie van Wout heel anders is geworden”, geeft Cziommer daarover aan. “Wout heeft nog maar een contract voor een jaar, de vraag is welke plannen Burnley heeft. Ik kan me niet voorstellen dat ze hem een jaar lang willen behouden en vervolgens transfervrij de deur uit laten gaan. Maar dat zeg ik zonder met de club te hebben gesproken. Volgende week vlieg ik richting Burnley, dan zal ik met de voorzitter en eigenaar (Alan Pace, red.) bespreken wat de bedoeling is.”

Artikel gaat verder onder video

“De eerstvolgende stap is dat we weten wat Burnley wil”, gaat hij verder. “Stel dat manager Vincent Kompany nu zegt: ‘Ik heb Wout nodig om ons terug te schieten naar de Premier League, de rest interesseert me niet’. Dan wordt het weer een heel ander verhaal.” Volgens Cziommer heeft Pace een goede band met Weghorst, dus verwacht hij dat de voorzitter bereid is mee te werken aan een vertrek van de spits, die een afkoopsom in zijn contract zou hebben staan. “Er stond een bedrag in, en dat staat er nog steeds. Het zal fluctueren richting augustus. We gaan kijken hoe we het best op de huidige situatie kunnen inspelen.”

Voor Weghorst is het een droom om in zijn carrière voor FC Twente te spelen. “Ontzettend veel doelen die hij zeven, acht jaar geleden heeft gesteld, zijn bereikt. Een overgebleven doel is om nog eens in het rood van FC Twente te spelen. Hij vindt het een fantastische club, net als ik trouwens. Ik heb ervoor mogen spelen, Twente is mijn thuis. Zo voelt het ook voor Wout, die er vroeger als supporter op de tribune stond”, laat Cziommer weten.

Sinds technisch directeur Arnold Bruggink afgelopen winter contact opnam met Weghorst, zijn ze blijven praten met elkaar. “We communiceren open en eerlijk met Arnold”, laat Cziommer weten. “Wout en ik hebben veel emoties bij Twente, daarom willen we dit ook goed en zorgvuldig aanpakken. Geen dingen beloven die we niet kunnen waarmaken.” Overigens is FC Twente niet de enige club die interesse heeft, maar verder dan interesse is het nog niet gekomen. “Zolang ik met Twente niet inhoudelijk kan spreken, kan ik dat ook niet met andere clubs. Binnenkort zal er meer duidelijk worden, waarbij voor Wout het hele plaatje telt. Er moet een plan zijn, dat hij wil volgen”, besluit hij.

