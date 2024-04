Oosting onthult live op televisie transferdoelwit, Van der Vaart adviseert met klem speler niet te halen

Joseph Oosting ziet graag naar FC Twente komen, zo heeft de trainer van de Tukkers zondagavond duidelijk aangegeven in het programma Studio Voetbal van de NOS. Rafael van der Vaart adviseert de trainer van de nummer drie van de Eredivisie niet in zee te gaan met de spits van Hoffenheim.

"Ik heb wel contact met hem (Weghorst, red.), ja. Wout is een jongen uit de regio, ik zie hem graag komen bij FC Twente", zegt Oosting, die niet al te veel kan zeggen over de huidige status rondom de overstap van de ervaren aanvalsleider naar de Grolsch Veste. Van der Vaart vindt dat de Tukkers niet in zee moeten gaan met de boomlange spits: "Ik zou het niet verstandig vinden. Ik vind Ricky van Wolfswinkel zo belangrijk voor de groep", legt Van der Vaart uit.

"Hij (Van Wolfswinkel, red.) is een ongelooflijk goede spits, die denk ik echt ondergewaardeerd wordt in Nederland. Ik meen het serieus, als je aan mij vraagt Van Wolfswinkel of Weghorst, dan zeg ik Van Wolfswinkel", besluit de analist van de NOS. Van der Vaart denkt dat het lastig wordt voor Oosting om Weghorst en Van Wolfswinkel tegelijkertijd op het wedstrijdformulier te zetten: "Waarom zou dat niet kunnen? We gaan het zien", reageert de succesvolle coach.