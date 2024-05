Ajax reageert kort maar krachtig op groot nieuws over Farioli

Ajax heeft bij de NOS kort maar krachtig gereageerd op het nieuws van De Telegraaf over de mogelijke komst van Francesco Farioli. Volgens clubwatcher Mike Verweij hebben Ajax en de Italiaan op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over een verhuizing naar Amsterdam, maar volgens de huidige nummer vijf van de Eredivisie is het (nog) niet zover.

De zoektocht van Ajax naar een nieuwe hoofdtrainer houdt de gemoederen al tijden bezig. De naam van Erik ten Hag werd genoemd, de club onderhandelde met Graham Potter, maar het lijkt uiteindelijk Farioli te worden. De Italiaan is momenteel werkzaam bij OGC Nice, waar hij nog een contract tot medio 2025 heeft. Ajax zal dus een akkoord moeten zien te bereiken met de Fransen, maar heeft in elk geval al op ‘hoofdlijnen’ overeenstemming bereikt met Farioli. Dat meldt Verweij, op basis van bronnen rondom de oefenmeester en zijn zaakwaarnemer Meïssa N’Diaya, dinsdagmorgen althans.

Maar witte rook lijkt vooralsnog niet aanstaande in Amsterdam. “Media lopen altijd te snel vooruit op de zaken”, zo reageert Ajax kort maar krachtig bij de NOS. Wat dat precies wil zeggen, komt in het artikel niet naar voren. “Feit is wel dat de club volop in onderhandeling is met Farioli. De trainer van het Franse OGC Nice geldt nog steeds als topkandidaat voor de Amsterdammers na de vastgelopen onderhandelingen met de Engelsman Graham Potter”, zo klinkt het. OGC Nice speelt nog twee competitiewedstrijden dit seizoen. De huidige nummer vijf van Frankrijk kan nog vierde worden en daarmee plaatsing voor het hoofdtoernooi van de Europa League afdwingen.

