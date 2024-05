Witte rook aanstaande: Ajax bereikt op 'hoofdlijnen' akkoord met nieuwe hoofdtrainer

Ajax is een stap dichter bij de komst van Francesco Farioli. Afgelopen zondag meldde Voetbal International al dat de partijen elkaar naderden en volgens Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf heeft de huidige nummer vijf van de Eredivisie inmiddels op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met de Italiaanse oefenmeester. De Amsterdammers moeten nu alleen nog een akkoord bereiken met OGC Nice, de huidige werkgever van Farioli waar hij nog tot de zomer van 2025 onder contract staat.

Met het op ‘hoofdlijnen’ bereikte akkoord met Farioli lijkt er langzaam maar zeker een einde te komen aan de speculaties over de nieuwe hoofdtrainer van Ajax. De invulling van deze positie houdt de gemoederen al weken, zo niet maanden bezig. De afgelopen maanden passeerden meerdere namen de revue als mogelijke opvolger van interim-hoofdtrainer John van ’t Schip. Volgens De Telegraaf gold Erik ten Hag als droomkandidaat van het technisch management in Amsterdam, dat ook verregaande gesprekken voerde met Graham Potter. Een terugkeer van Ten Hag zit er echter niet in en Potter trok zelf de stekker uit de onderhandelingen met Ajax.

De Amsterdammers schakelden, onder leiding van technisch directeur Alex Kroes, echter op meerdere borden. In het geval Potter niet gestrikt kon worden als nieuwe hoofdtrainer, gold Farioli als belangrijkste kandidaat voor deze klus. De Italiaan lijkt nu dus onderweg naar Amsterdam. Volgens Verweij heeft Ajax op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met de huidige oefenmeester van OGC Nice. “Wanneer de Amsterdammers ook tot overeenstemming komen met OGC Nice, waar hij tot de zomer van 2025 onder contract staat, dan tekent de Italiaanse trainer een contract voor drie seizoenen”, zo schrijft de clubwatcher op basis van bronnen rondom Farioli en zijn zaakwaarnemer Meïssa N’Diaye.

Twijfels

Overigens was niet iedereen binnen Ajax meteen overtuigd van Farioli. “Binnen de club was er ook het besef dat de keuze voor de OGC Nice-coach niet zonder risico’s is en Farioli in de verste verte niet voldoet aan het geschetste profiel van een ‘ervaren, liefst Nederlandse coach, met Ajax-DNA’. Hoe verantwoord zou het zijn om een groentje van 35 met slechts vier jaar hoofdtrainerservaring (bij Karagümrük, Alanyaspor en OGC Nice) los te laten in de Amsterdamse slangenkuil?”, zo schrijft Verweij. “Waar hij te maken krijgt met een gemankeerde en dus te renoveren selectie en een organisatie die eveneens op de schop moet? Terwijl er in de voorronde van de Europa League al vroeg moet worden geleverd.”

Volgens Verweij raakte Ajax na het zien van beelden van ‘tientallen trainingen van Farioli, het bestuderen van de opbouw én het druk zetten van zijn elftallen en gesprekken met de coach’ alsnog overtuigd. “Binnen Ajax wordt hij gedreven genoemd als Arne Slot en Erik ten Hag, in de goede zin van het woord een vakidioot, die lange werkdagen introduceert om zijn speelplan en patronen in te slijpen”, zo klinkt het.

