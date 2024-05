Ajax-talent dolbij met contractverlenging: ‘Zo snel mogelijk naar het eerste elftal'

is in zijn nopjes met zijn contractverlenging bij Ajax. De talentvolle Poolse aanvaller beschikte over een contract tot medio 2025, maar ligt nu tot de zomer van 2028 vast bij de Amsterdamse topclub.

"Heel mooi. Voor mij en voor mijn familie", aldus Faberski via de officiële kanalen van Ajax. “Het eerste seizoen was aanpassen en de Nederlandse taal leren. In het tweede jaar ging het voetballend soms moeilijk, maar het ging goed." De Pool houdt van de mensen in Nederland, maar niet van het weer. "Ik houd ook van het Ajax-spel: tiki-taka en veel aan de bal. In Polen is het spel anders en fysiek."

Afgelopen seizoen maakte de achttienjarige Faberski deel uit van Ajax Onder 18 en volgend seizoen maakt hij de overstap naar Ajax. "Basisspeler worden is mijn doel en dan gaan we het zien. Ik wil zo snel mogelijk naar het eerste. Ik wil plezier hebben en dan zien we het wel. Nu eerst even op vakantie naar Polen, tot rust komen en dan gas geven."

Faberski gaat ook nog even in op wat voor een type speler hij is. “Ik ben een creatieve speler, goed aan de bal en snel", vertelt hij over zichzelf. "Ik houd van de bal aan de voet en het dribbelen. Fysiek mag ik nog wel wat sterker worden."

Ajax and Jan Faberski have reached an agreement on a new contract.



Congratulations & good luck #ForTheFuture, Jan! 🤝 — AFC Ajax (@AFCAjax) May 28, 2024

