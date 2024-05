Pol van Boekel corrigeert Dennis Higler: Excelsior aan de rand van de afgrond

Excelsior is dinsdagavond in de heenwedstrijd tegen NAC Breda van de finale van de play-offs om promotie naar en degradatie uit de Eredivisie, op slag van rust met tien man komen te staan. Scheidsrechter Dennis Higler kende in de 38ste minuut een strafschop toe aan NAC en stuurde met direct rood van het veld.

Duijvestijn beroerde de bal na een inzet van Sigurd Hauso Haugen op de doellijn met de hand en voorkwam zo een doelpunt van de spits van NAC. Higler liet zelf in eerste instantie doorspelen, maar de arbiter werd door videoscheidsrechter Pol van Boekel naar het videoscherm gestuurd. Higler boog zich over de situatie en besloot vervolgens rood te geven aan Duijvestijn vanwege het voorkomen van een zeker doelpunt. Ook volgde een strafschop voor NAC.

Artikel gaat verder onder video

De strafschop werd vervolgens benut door Dominik Janosek, die zo voor de 2-1 in de wedstrijd tekende. Daar bleef het in de eerste helft echter niet bij voor Excelsior, want drie minuten voor rust verdubbelde NAC zijn voordelige marge zelfs via Jan Van den Bergh: 3-1.

Toch wist Excelsior in de blessuretijd van de eerste helft nog dichterbij te komen, want Troy Parrott zorgde eveneens uit een strafschop voor de 3-2 na een overtreding van Pepijn van de Merbel.

Excelsior zal in de tweede helft evenwel met een man minder alle zeilen moeten bijzetten om de schade te beperken, met het oog op de return van aanstaande zondag.