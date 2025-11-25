Excelsior krijgt complimenten na de uitoverwinning op Ajax van zaterdagavond. Volgens de analisten van FC Rijnmond was van een gestolen overwinning absoluut geen sprake: Excelsior kwam juist met lef voor de dag. Dat was zelfs in de blessuretijd nog te zien.

Volgens verslaggever Dennis Kranenburg heeft Excelsior de overwinning zelf afgedwongen ‘met veel energie, veel lef, veel durf – en een heel matig Ajax’. “Ze winnen gewoon terecht en maken de kansen goed af”, stipt hij aan. Beide doelpunten kwamen van Noah Naujoks. Bij de 0-1 mocht hij prompt het veld oversteken; bij de 0-2 kopte Gerald Alders een voorzet precies in de voeten van Naujoks, die dankbaar profiteerde.

“Hij mag bij zijn eerste goal zo doorlopen en de 0-2 krijgt hij ook panklaar neergelegd. Maar hij doet het fantastisch: hij ziet het, hij herkent het”, aldus Kranenburg. “Er zit een stuit in, dus dat was zeker niet makkelijk. Maar hij schiet ’m wel gewoon goed binnen."

Lef in de blessuretijd

Voormalig Excelsior-aanvaller Geert den Ouden deelt een compliment uit aan trainer Ruben den Uil en zijn technische staf. “Want Excelsior zorgt er, ondanks dat ze in Amsterdam spelen, voor dat ze met veel mensen op de helft van Ajax aanwezig zijn, zelfs in de zestien. Als je ziet dat Excelsior in de blessuretijd nog met zeven man op de helft van Ajax staat – bij een voorsprong, hè!

“Ze kunnen ook denken: we zetten het dicht. Maar wat ze nu hebben gedaan, is ook een manier van: zo gaan we het doen, zo voeren we het uit. Ruben heeft die jongens daarin meegekregen”, zegt Den Ouden, die wel opmerkt dat die speelstijl niet altijd goed uitpakt. “Het is natuurlijk doodzonde dat ze thuis verloren van Heracles Almelo. Alleen: het zit er wel in.”

“Er zit heel veel voetbal in deze ploeg en daarom vind ik het mooi om te zien. Als kijker zie je een plan – ik weet dat plan niet, maar ik zie dat Excelsior een plan heeft, en dat voeren ze uit. Als je dan nog met zoveel mensen op de helft van Ajax bent, dan voer je iets uit wat je hebt afgesproken. Dat vond ik gewoon heel mooi om te zien”, vervolgt Den Ouden, die tegenwoordig als scheidsrechter werkt in het amateurvoetbal.

'Excelsior heeft 30 punten nodig'

Voormalig Excelsior-middenvelder Luigi Bruins spreekt van een mooie bonus. “Ze hebben wat punten weggegeven, in ieder geval hadden ze op meer punten kunnen staan. Dan zijn dit niet drie punten waar je op rekent. Van harte welkom. Twee goede goals van Naujoks.” Volgens Den Ouden moet Excelsior de punten ook wel pakken. “Want ze moeten naar die 30 punten, minimaal, om in ieder geval in die nacompetitie te komen. Ze hebben echt wel die kwaliteit, alleen te veel wedstrijden verloren al dit seizoen. Dat is gewoon zonde.” Momenteel staat Excelsior met dertien punten op de veertiende plaats.