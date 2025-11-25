De supporters van Ajax in de Johan Cruijff ArenA hebben voor verbazing gezorgd bij Willem Vissers. Tijdens de historische verliespartij tegen Excelsior (1-2) zag de journalist van De Volkskrant opvallende gewaarwordingen in het stadion van de Amsterdamse crisisclub.

Ajax legde het zaterdagavond af tegen promovendus Excelsior, dat voor de allereerste keer in de clubhistorie wist te winnen in de Johan Cruijff ArenA. Door twee goals van Noah Naujoks waren de Kralingers verrassend de baas in Amsterdam. Vissers viel vooral het gedrag van de supporters op.

De journalist van De Volkskrant besteedt in zijn column aandacht aan het zogeheten ‘Ajax-DNA’, maar richt zich ook op het sportieve vlak: “Het voetbal dan. Zo doods als de sfeer in het stadion is. Op de raarste momenten gaan supporters een broodje halen. Ze nemen het voetbal voor kennisgeving aan”, aldus Vissers.

Vissers vraagt zich verder hardop af of Ajax werkelijk gelooft dat Fred Grim, die al onder de inmiddels ontslagen John Heitinga aan de staf werd toegevoegd, de club naar betere tijden kan leiden. “Fred Grim is een aardige man hoor, maar allereerst is hij een voormalige doelman, en het is zelden voorgekomen dat een doelman uitgroeide tot meer dan een gemiddelde trainer”, stelt de journalist.

Ajax-fans vernederen eigen spelers

De irritatie vanuit het Ajax-publiek was zaterdag duidelijk hoorbaar. Na een goede fase van Excelsior in de tweede helft kregen de Amsterdammers iets meer grip in minuut 56. Bij elk balcontact van een Ajacied klonk er cynisch ‘olé’ vanaf de tribunes.