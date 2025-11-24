Ajax neemt het in de vijfde speelronde van de Champions League in eigen huis op tegen Benfica. De Amsterdammers wachten nog altijd op de eerste punten in Europees verband en hopen die tegen de Portugezen te verdienen. Ziggo Sport zendt Ajax - Benfica op dinsdag 25 november live uit, maar hoe laat begint de wedstrijd? En hoe kijk je gratis als je geen Ziggo-abonnement hebt?

Hoe laat begint Ajax - Benfica?

Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 18.45 uur. De UEFA heeft de Duitse scheidsrechter Sven Jablonski aangesteld om het duel tussen Ajax en Benfica in goede banen te leiden.

Hoe staat Benfica ervoor in de Champions League?

De club uit Lissabon begon de Champions League-campagne met een pijnlijke 2-3 thuisnederlaag tegen Qarabag FK. De wedstrijden daarna, op bezoek bij Chelsea en Newcastle United, werden respectievelijk met 1-0 en 3-0 verloren. In de vorige speelronde was Bayer Leverkusen met 0-1 te sterk in Portugal. De ploeg van José Mourinho staat daardoor nog zonder punten op de 35ste plaats in de competitiefase van de Champions League.

Ajax begon het toernooi met een nederlaag in eigen huis tegen Internazionale (0-2), waarna oorwassingen volgden tegen Olympique Marseille (4-0), Chelsea (5-1) en Galatasaray (0-3). De Amsterdammers hebben daardoor eveneens nog geen punten in het miljardenbal. Doordat Ajax een veel slechter doelsaldo heeft dan Benfica, staat de ploeg van interim-trainer Fred Grim onderaan de ranglijst.

Op welke zender wordt Ajax - Benfica uitgezonden?

Het duel tussen Ajax en Benfica is rechtstreeks te zien op het hoofdkanaal van Ziggo Sport, voor abonnees van de provider te vinden op kanaal 14.

Zo kijk je tóch gratis naar Ajax - Benfica als je geen Ziggo-klant bent

Ook wie geen abonnement op Ziggo heeft, maar tv kijkt via providers als zoals KPN, Delta, Caiway Canal Digitaal, Online.nl of Odido, kan de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Benfica gratis bekijken. Ziggo biedt via de Ziggo Go-app een gratis livestream aan voor niet-abonnees, sinds januari van dit jaar hoef je daar bovendien geen Ziggo-account meer voor aan te maken. In dit artikel leggen we precies uit hoe het in zijn werk gaat.