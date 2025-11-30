Excelsior-trainer kraakt Ajax volledig af: ‘Ajax-uit makkelijker dan NAC-thuis’

Ruben den Uil won vorige week met zijn Excelsior verrassend op bezoek bij Ajax (1-2). De hoofdtrainer van de Kralingers is dit weekend te gast bij Goedemorgen Eredivisie en doet enkele zeer pijnlijke uitspraken over het tactisch strijdplan van de Amsterdamse ploeg.

Excelsior bleef vorige week zaterdag opmerkelijk eenvoudig op de been in de Johan Cruijff ArenA en won uiteindelijk met 1-2. Middenvelder Noah Naujoks was met twee doelpunten de grote man aan de kant van de Rotterdamse formatie.

Artikel gaat verder onder video

Een week later schuift Den Uil aan in het televisieprogramma Goedemorgen Eredivisie van ESPN. De oefenmeester van Excelsior legt aan de hand van beelden uit hoe het voor zijn ploeg betrekkelijk eenvoudig was om onder de druk van Ajax uit te voetballen.

“Wat ik een interessante ontwikkeling vind: je ziet steeds meer ploegen die de keeper niet onder druk zetten. Dat doet Ajax hier ook niet. Maar als je dan niet doordekt en je speelt niet in man of in zone – je dekt geen lijnen af – dan kan je je relatief eenvoudig onder de druk uit spelen”, zegt Den Uil.

De Excelsior-trainer vervolgt: “Wat ik een interessante ontwikkeling vorige week vond, is dat we tegen een tegenstander speelden die de keeper niet of weinig onder druk zette, maar ook geen lijnen dichtzette en weinig duels speelde. Dat verbaasde me in zekere zin wel, want je speelt tegen het grote Ajax in de ArenA.”

“Als je ziet hoeveel tijd en ruimte je krijgt om te voetballen, waarbij wij geduldig op zoek gaan naar het creëren van overtalsituaties en dat proberen uit te spelen… We hadden eigenlijk heel veel tijd en ruimte”, zegt Den Uil verbaasd.

Excelsior gaf de zege op Ajax van vorige week dit weekend een goed vervolg: zaterdagavond werd NAC Breda in eigen huis met 1-0 verslagen. Volgens Den Huil had NAC de zaken in tactisch opzicht beter voor elkaar dan Ajax: “Gisteren speelden we tegen NAC. NAC zette onze keeper ook niet onder druk, maar die zorgden er wel voor dat ze overal kort op zaten om een duel te spelen.”

“Als je de keeper niet onder druk zet, maar wel overal een duel speelt – wat betekent dat je iedereen in een één tegen één zet – dan zeg je eigenlijk tegen een keeper: hier heb je de bal, maak er maar wat moois van. Ajax zet de keeper niet of nauwelijks onder de druk, maar zorgt er niet voor dat je overal een duel kunt spelen”, gaat Den Huil verder.

“Ze doen het allebei niet: ze zetten geen druk én ze zitten niet kort”, concludeert tafelgast Hans Kraay junior.

Den Uil beaamt dat: “Precies. Dat vond ik vorige week verrassend. Ook als je onze spelers bevraagt: vorige week was voor ons een makkelijkere wedstrijd dan tegen NAC. NAC had dat veel beter voor elkaar”.