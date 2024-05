Ajacied loopt blessure op en meldt zich af bij Oranje

is geblesseerd afgehaakt bij de Oranje Leeuwinnen. De aanvalster van Ajax is niet fit genoeg om deel uit te maken van de selectie van Andries Jonker. Hierdoor mist Leuchter de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Finland.

De 23-jarige aanvalster ontbrak vorige week, toen Ajax de bekerfinale speelde tegen Fortuna, ook wegens een blessure. De Oranje Leeuwinnen leveren hierdoor redelijk wat doelpunten in, want Leuchter kent een productief seizoen. De Limburgse aanvaller maakte liefst 34 goals in 33 officiële wedstrijden.

Artikel gaat verder onder video

Niet alleen Leuchter is afgevallen bij het Nederlands elftal, want ook Lize Kop en Caitlin Dijkstra ontbreken in de aankomende interlandperiode. Jonker heeft drie vervangers opgeroepen: Jacintha Weimar (Feyenoord), Fenna Kalma (VfL Wolfsburg) en Ilse van der Zanden (FC Utrecht). Laatstgenoemde maakt daarmee haar debuut in de selectie van de Oranje Leeuwinnen.

