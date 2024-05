Legende Oranje Leeuwinnen zet met 'pijn in het hart' punt achter interlandcarrière

Lieke Martens stopt als international van het Nederlands elftal. Met zeker 158 en mogelijk 160 interlands achter haar naam zet zij na de komende interlandperiode een punt achter haar carrière bij Oranje.

Oranje speelt op 31 mei en 4 juni nog twee EK-kwalificatieduels, beide tegen Finland. Deze wedstrijden zullen de laatste worden voor Martens, die al een tijdje kampt met blessures. Het topniveau wat ze voorheen haalde, kan ze niet meer aantikken. Voor de 31-jarige voetbalster van Paris Saint-Germain, waar ze hoogstwaarschijnlijk wel doorgaat, wordt het een emotioneel afscheid.

Zo schrijft ze richting de fans in een verklaring: “Graag wil ik jullie laten weten dat de komende twee wedstrijden met de OranjeLeeuwinnen mijn laatste wedstrijden zullen zijn in Oranje. Hierna zal ik, weet ik nu al, met pijn in m’n hart afscheid nemen van jullie. Ik zal proberen extra te genieten van alles maar zal vooral, zoals altijd, alles geven om een mooi resultaat neer te zetten met ons team. Ik hoop veel van jullie te zien volgende week vrijdag!”

Martens won in 2017 het EK in Nederland, waarop zij een van sterspelers was. Zo maakte zij ook een doelpunt in de gewonnen EK-finale van dat toernooi, waarin Denemarken met 4-2 werd verslagen. In 2019 werd ze tweede met Oranje op het WK. Ze zou eigenlijk ook tijdens de komende Olympische Spelen in actie komen, maar het lukte Nederland niet om zich te kwalificeren.

Voor bondscoach Andries Jonker is de aankondiging van Martens geen verrassing. “Voor haar waren de Olympische Spelen het ideale moment om afscheid te nemen. Toen dat plan in februari na de verloren Nations League Finals in het water viel, heeft ze me laten weten dat het EK van 2025 voor haar te ver weg is en dat ze haar plek bij Oranje graag aan een ander beschikbaar stelt. Op mijn verzoek komt ze ons de komende interlandperiode nog één keer helpen. Ze heeft een fantastische loopbaan gehad. Ze is een geweldig uithangbord voor het Nederlandse vrouwenvoetbal en enorm voorbeeld voor veel jonge meisjes.”

