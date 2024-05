Primeur in het vrouwenvoetbal betekent slecht nieuws voor België, Duitsland én Nederland

Het Wereldkampioenschap vrouwenvoetbal van 2027 komt niet naar Nederland. België, Duitsland én Nederland stelden zich kandidaat om de organisatie van het eindtoernooi op zich te nemen, maar de voorkeur van de FIFA gaat uit naar Brazilië. Daarmee zal het WK vrouwen voor het eerst op het Zuid-Amerikaanse continent gespeeld worden.

De Brazilianen waren in 2014 al gastheer van het WK voor mannen en mogen over drie jaar dus het WK voor vrouwen in goede banen zien te leiden. Een klap voor België, Duitsland en Nederland. Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB, sprak in de aanloop naar het FIFA-congres in Bangkok in gesprek met het Algemeen Dagblad nog zijn goede gevoel uit. “Ik zou zeggen, met het gevaar dat ik voor joker sta: de Europese landen - al weet ik niet wat Rusland en Belarus doen - stemmen op ons. De helft van Afrika en Azië zou ook moeten lukken en ik denk dat we veel stemmen krijgen uit Noord-Amerika en de Caraïben. Dan moet het goedkomen, zou je zeggen”, zo klonk het.

Artikel gaat verder onder video

De Jong noemde zichzelf een ‘rasoptimist’. Dat het WK voor vrouwen in 2027 niet naar België, Duitsland en Nederland komt zal voor hem dan ook een flinke teleurstelling zijn. De landen schakelden zelfs de hulp in van onder meer Clarence Seedorf om hun bid onder de aandacht te krijgen en het WK naar Europa te halen, maar het heeft dus niet zo mogen zijn. Een meerderheid van de FIFA-landen koos voor het Braziliaanse bid, dat in het evaluatierapport met een 4 (op een score van 5) sowieso al hoger scoorde dan het bid van België, Duitsland en Nederland. Dat scoorde niet hoger dan een 3,7. Brazilië heeft de aanwijzing van het WK vooral te danken aan de grote stadions, die meer capaciteit hebben dan de onderkomens in België, Duitsland en Nederland, én de veel lagere loonkosten.

Dat het WK voor vrouwen in 2027 in Brazilië gespeeld zal worden, is dus een primeur. Het wordt het eerste WK voor vrouwen op Zuid-Amerikaans grondgebied. Daarnaast is er sprake van een ‘trendbreuk’. Vanaf 2007 werd het eindtoernooi steeds afwisselend binnen en buiten Europa georganiseerd. In 2019 haalde het Nederlands elftal onder leiding van Sarina Wiegman in Frankrijk nog de finale. Daarin bleken de Verenigde Staten te sterk. Tijdens het laatste WK, afgelopen zomer in Australië en Nieuw-Zeeland, strandden de Oranjeleeuwinnen met Andries Jonker aan het roer in de kwartfinales. De uiteindelijke wereldkampioen Spanje trok in verlenging aan het langste eind.

