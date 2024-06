Driessen is hard voor Koeman: 'Onbegrijpelijk dat hij in dezelfde val trapte'

Valentijn Driessen is er maar wat blij mee dat Ronald Koeman bij het Nederlands elftal lijkt te zijn afgestapt van een systeem met vijf verdedigers. De huidige bondscoach leek zijn selectie in eerste instantie voor te bereiden op een Europees Kampioenschap in een 5-3-2-formatie, maar in de laatste twee interlands voor de start van het eindtoernooi in Duitsland koos hij ‘gewoon’ voor een systeem met vier verdedigers. Volgens Driessen heeft de nederlaag tegen het gastland in maart de ogen van Koeman geopend.

“Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Dat moet bondscoach Koeman afgelopen maart na de nederlaag van het Nederlands elftal tegen Duitsland hebben gedacht”, begint Driessen zijn column in De Telegraaf. Volgens de verslaggever oogde Oranje in Frankfurt in een 5-3-2-formatie als een ‘armoedig stel, een ordinaire counterploeg, die na een snelle voorsprong de problemen over zich afriep door naar achteren te lopen en vervolgens op een hoop werd gespeeld’. Het Nederlands elftal verloor met 2-1 en de ontmoeting in Frankfurt zou uiteindelijk voorlopig de laatste zijn in een systeem met vijf verdedigers.

Artikel gaat verder onder video

En dat is maar goed ook, stelt Driessen. De verslaggever ziet dat Koeman evenals tijdens zijn eerste periode als bondscoach afscheid heeft genomen van het systeem waarmee Louis van Gaal dacht in 2022 een gooi te kunnen doen naar de wereldtitel. “De 5-3-2 van Koeman werkte toen voor geen meter en de internationals voelden zich doodongelukkig. Tot ieders opluchting achtte de bondscoach zich niet te groot om op zijn schreden terug te keren. Met een 4-3-3-formatie won Koemans Oranje van toplanden als Frankrijk, Duitsland en Engeland”, schrijft Driessen, die het voor Oranje pas mis zag gaan in de finale van de Nations League tegen Portugal (1-0 verlies). “De geschiedenis herhaalt zich, hoewel het met de hierboven geschetste ommezwaai in het achterhoofd onbegrijpelijk is dat Koeman opnieuw in dezelfde val trapte als in 2018.”

Driessen vindt dat vooral onbegrijpelijk omdat Koeman zich bij zijn aanstelling voor zijn tweede periode als bondscoach erg kritisch uitliet over het optreden van het Nederlands elftal tijdens het WK in Qatar. “Echter, een draai om de oren met een verzwakt elftal bij Frankrijk - de fameuze kipkerrie-interland - en de bondscoach trok zijn keutel in”, zag Driessen in maart vorig jaar. Bijna anderhalf jaar later is Koeman dus weer afgestapt van een systeem met vijf verdedigers. “De Duitsers hebben Koeman in maart weer op het juiste pad gekregen. Ondanks een waslijst aan blessures en afvallers van bepalende internationals, zoals Frenkie de Jong en Marten de Roon, kleuren de wangen van de internationals gelukkig weer oranje. Zoals het hoort. Dat de spelers van Nederland Koemans ideeën zo snel hebben opgepakt in de aanloop naar het EK, is niet vreemd. Ze zijn er allemaal vanaf hun jonge jeugdjaren mee opgegroeid”, aldus Driessen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Welke spelers van Oranje moet Koeman strafschoppen laten nemen?

Afgezien van Memphis Depay heeft Oranje een klein probleem. Al is er een Eredivisie-speler met 10 goals uit 10 penalty's.