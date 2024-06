Ronald Koeman maakt zeer onverwachte beslissing: 'Hij heeft nu iets uit te leggen'

Valentijn Driessen vindt dat Ronald Koeman een opvallende beslissing heeft genomen door op te roepen om het Nederlands elftal vlak voor de aftrap van het EK te komen versterken. De journalist vindt keuze voor Zirkzee logisch, maar niet als hij kijkt naar de woorden die de bondscoach van Oranje woensdag uitsprak op de persconferentie.

"Koeman heeft wel wat uit te leggen op deze manier", stelt Driessen in een video van De Telegraaf vanuit Wolfsburg: "Als je ziet hoe makkelijk hij zei: ik houd het bij 25 spelers, omdat ik te weinig spelers zie die een toevoeging hebben. Ze moesten genoeg conditie hebben én meekunnen in het tempo van de huidige selectie van het Nederlands elftal na 2,5 week training. Dan denk ik dat je wel wat hebt uit te leggen. Het is wel ineens een hele opmerkelijke keuze."

Dat de bondscoach van het Nederlands elftal bij Zirkzee uitkomt, vindt de chef voetbal van De Telegraaf daarentegen weer logisch: "Zirkzee kan achter de spits én in de spits spelen. Het is logisch dat hij aan hem denkt", legt Driessen uit. Vervolgens komt de journalist nog een keer terug op hetgeen dat Koeman woensdagochtend op de persconferentie zei: "Het is alleen niet logisch als je hem hoort op de persconferentie. Daar zei hij dat hij niets heeft aan spelers die al te lang vakantie vieren. Zirkzee komt nu uit Miami, heeft veel vakantie-uren in de benen, een jetlag erbij en hij komt terug van een blessure. Hij was niet fit toen de selectie bekend werd gemaakt", weet Driessen.

De journalist denkt dat Koeman in de komende periode in eerste instantie uitvoerig gaat testen op Zirkzee daadwerkelijk fit genoeg is om wedstrijden te spelen: "Misschien een extra training en dan kijken hoe hij er conditioneel voor staat. Ik denk dat je wel moet kijken of hij voldoende fit is en of het zin heeft om hem erbij te halen. Hij moet dan wel deel kunnen nemen aan het EK", besluit de verslaggever van de ochtendkrant.

