Brobbey noemt niet Van Dijk maar iemand anders binnen Oranje de ‘leider’: ‘Onze captain zonder band’

is zeer te spreken over de rol die binnen het Nederlands elftal op zich neemt. Volgens de spits van Ajax is zijn collega-aanvaller niet alleen binnen de lijnen van grote waarde voor de spelersgroep, maar neemt hij zijn teamgenoten ook daarbuiten op sleeptouw. Brobbey noemt Memphis dan ook de ‘captain zonder band’.

Hoewel Brobbey al bijna 120 wedstrijden speelde in de hoofdmacht van Ajax, droeg hij tot op heden pas twee keer het shirt van het Nederlands elftal. Na zijn debuut tegen Griekenland op 16 oktober verscheen de beresterke spits vorige week donderdag in de oefeninterland tegen Canada pas voor de tweede keer binnen de lijnen bij Oranje. Brobbey durft desondanks nu al te zeggen dat hij onderdeel uitmaakt van een ‘geweldige’ groep. Hij spreekt lovende woorden over Nathan Aké, die hij in gesprek met De Telegraaf de ‘sociaalste’ van het stel noemt. “Nathan is echt een ontzettend lieve jongen. Hij doet geen vlieg kwaad en ik heb ook nog nooit echt boos zien worden. Hij maakt de hele avond door met iedereen een praatje”, zo klinkt het.

Artikel gaat verder onder video

Maar dankbaar is Brobbey toch vooral richting Memphis. “Natuurlijk is Virgil de aanvoerder en hij is een baas. Maar om hier Virgil te beantwoorden, was te makkelijk. Daarom zeg ik Memphis”, reageert Brobbey op de vraag wie de ‘leider’ is. “Hij is onze captain zonder band, helpt me veel en praat vaak met me.” Brobbey noemt als mooi voorbeeld de reactie van Memphis na een grote gemiste kans tegen Canada. Brobbey kreeg vlak voor rust dé mogelijkheid op de 1-0, maar stuitte op de Canadese doelman. “Memphis zette me tegen Canada alleen voor de keeper, maar ik miste. Dan stuurt hij me even later via WhatsApp een foto, waarna hij uitlegt wat ik in die situatie beter had kunnen doen. En hij wees me erop dat ik die bal alsnog had kunnen inschieten als ik sneller was opgestaan.”

De Amsterdammer laat de naam van Memphis vervolgens vaker vallen. Zo is de oud-speler van onder meer PSV, Manchester United en FC Barcelona volgens Brobbey het ‘best gekleed’. “De stijl van Memphis is wél heel goed. Nee, nee, hij laat zich door niemand adviseren, heeft geen stylist. Hij doet alles zelf”, aldus Brobbey, die op de vraag wie het ‘meest ijdel’ is eigenlijk ook Memphis wil antwoorden. “Ik kan niet overal Memphis naar voren schuiven, maar kijk naar zijn haar en je weet dat hij lang voor de spiegel staat. Maar voor Gini Wijnaldum geldt dat ook. Hij moet zijn haar ook uitkammen en die draden erop zetten of hoe je dat ook noemt. Hun kapsels zijn echt kunstwerken. En Memphis heeft daar ook nog eens nummer 10 in staan. Als mijn haar langer was geweest, had ik ze misschien wel nagedaan. Maar dat kan niet.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Welke spelers van Oranje moet Koeman strafschoppen laten nemen?

Afgezien van Memphis Depay heeft Oranje een klein probleem. Al is er een Eredivisie-speler met 10 goals uit 10 penalty's.