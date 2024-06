‘Stengs kan Feyenoord na slechts een seizoen verlaten, volgende week eerste gesprekken met Italiaanse topclub’

Lazio Roma heeft zich bij Feyenoord gemeld voor , zo meldt Gianluca Di Marzio. Het is de bedoeling dat de Nederlander en Samed Bazdar van Partizan Belgrado Felipe Anderson en Luis Alberto moeten doen vergeten in de Italiaanse hoofdstad.

Luis Alberto maakt de overstap naar het Qatarese Al-Duhail, terwijl Felipe Anderson terugkeert naar zijn geboorteland Brazilië. De interesse van Lazio in Stegens is zeer concreet en de Rotterdammers hebben dan ook contact gelegd met Feyenoord. Het is de bedoeling dat volgende week de eerste gesprekken gaan plaatsvinden, schrijft Di Marzio.

Stengs heeft in Rotterdam nog een contract tot medio 2027, waardoor Feyenoord hem niet zonder slag of stoot zal laten gaan. Bovendien maakte Feyenoord vorige zomer zo'n zes miljoen euro over naar OGC Nice. In Rotterdam wist de 25-jarige spelverdeler een prima indruk achter te laten. In 29 Eredivisie-wedstrijden maakte Stengs zes doelpunten en veertien assists. In de Champions League maakte de achtvoudig Oranje-international in zes wedstrijden een doelpunt en gaf hij een assist.

