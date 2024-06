Onkruid vergaat niet: Zwitserland met oude rotten in het vak outsider tijdens EK 2024

Een land dat altijd tot de outsiders behoort met een indrukwekkende selectie is Zwitserland. Eindtoernooi in eindtoernooi uit lijkt het Alpenland te verrassen. Vooral op het EK 2016 was het vooral de omhaal van Xherdan Shaqiri die bij veel mensen nog altijd goed is bijgebleven. FCUpdate besteedt in de aanloop naar het EK in Duitsland aandacht aan alle landen op het Europees kampioenschap, zo ook aan Zwitserland.

In een poule met thuisland Frankrijk, Albanië en Roemenië wist Zwitserland genoeg punten te halen op het EK 2016 om door te komen naar de knock-out fase van het toernooi, maar in de achtste finale werd verloren van Polen op strafschoppen. Robert Lewandowski en consorten misten geen pingel, en Granit Xhaka deed dat wel eenmaal. De coach destijds was Vladimir Petkovic, die in totaal toch zeven jaar bondscoach is geweest van Zwitserland. De Bosnisch-Kroatische oefenmeester is inmiddels de hoofdtrainer van Algerije. Sinds 2021 staat Murat Yakin aan het roer bij de Zwitsers. De nog maar 49-jarige voormalig profvoetballer is een Zwitser met Turkse komaf.

Artikel gaat verder onder video

De laatste resultaten van Suisse zijn niet per se overweldigend, maar het is wel altijd voldoende. Geen hoge pieken, geen diepe dalen voor de mannen van Yakin. De coach is trouwens de enige man ooit die zijn ploeg naar twee overwinningen heeft gestuurd in een groepsfase van de Champions League tegen een ploeg die gecoachte werd door José Mourinho. De spelersgroep van de Zwitsers lijkt bijna precies hetzelfde te zijn als die van het EK 2016. Geijkte namen als Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri en Yann Sommer, je ziet ze bijna elk toernooi wel voorbijkomen. Zo ook op het EK 2020, waar het land zelfs Frankrijk naar huis stuurde.

EK-kwalificatie van Zwitserland

Het ging allemaal niet van harte in de kwalificatie voor het Europees Kampioenschap. Zwitserland zat in de poule met Roemenië, Israël, Wit-Rusland, Kosovo en Andorra. Op het eerste oog een relatief makkelijke poule, maar niets bleek minder waar voor Yakin en zijn spelers. Zwitserland moest haar meerdere erkennen in de Roemenen. Liefst vijf punten eindigde de federatie onder het land dat speler Gheorghe Hagi heeft voortgebracht. Wel verloor Zwitserland maar één wedstrijd van de tien partijen. Vier werden er gewonnen, en vijf eindigden in een remise. Xhaka en zijn teamgenoten eindigden dus als tweede in de kwalificatiepoule.

26-koppige selectie van Zwitserland

Keepers: Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient), Yann Sommer (Internazionale).

Verdedigers: Manuel Akanji (Manchester City), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Ricardo Rodriguez (Torino), Fabian Schär (Newcastle United), Leonidas Stergiou (VfB Stuttgart), Silvan Widmer (1. FSV Mainz 05), Cédric Zesiger (VfL Wolfsburg).

Middenvelders: Michel Aebischer (Bologna), Remo Freuler (Bologna), Ardon Jashari (FC Luzern), Fabian Rieder (Stade Rennais), Vincent Sierro (Toulouse FC), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire), Granit Xhaka (Bayer Leverkusen), Denis Zakaria (AS Monaco).

Aanvallers: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (AS Monaco), Kwadwo Duah (Ludogorets), Joël Monteiro (BSC Young Boys), Dan Ndoye (Bologna), Noah Okafor (AC Milan), Renato Steffen (FC Lugano), Ruben Vargas (FC Augsburg), Steven Zuber (AEK Athene).

De sterspeler(s) van Zwitserland

Om een sterspeler aan te wijzen zal er toch even naar het verleden gekeken moeten worden. Shaqiri en Xhaka lijken elk eindtoernooi, zowel op Europese als mondiale schaal dé waterdragers van de selectie te zijn. Xhaka had misschien wel het beste seizoen uit zijn carrière bij het Duitse Bayer Leverkusen. Shaqiri speelt momenteel voor Chicago Fire in de Verenigde Staten, en scoort ook met enige regelmaat. Er is geen twijfel over mogelijk dat dit wéér de twee spelers worden waar Zwitserland op moet gaan bouwen.

© Imago

De speler om in de gaten te houden bij Zwitserland

Ondanks dat het land op Shaqiri en Xhaka moet gaan bouwen, is er ook een talentvolle generatie op komst bij de Zwitsers. Het schoolvoorbeeld is buitenspeler Dan Ndoye. De behendige voetballer speelt bij Bologna in Italië, wat natuurlijk een geweldig seizoen kende in de Serie A. Pas sinds de herfst heeft hij een vaste plek bij de selectie van de Zwitsers, maar het lijkt er wel op dat het 23-jarige talent in de basis gaat beginnen tijdens het EK.

Vermoedelijke opstelling Zwitserland volgens The Guardian

© The Guardian

Zwitserland op papier niet kansloos

Zwitserland zit in de poule met Duitsland, Schotland en Hongarije. Hoewel Duitsland natuurlijk de topfavoriet is, heeft het land wel kans om uit poule A te ontsnappen. Op een goede dag kunnen de Zwitsers gewoon van Hongarije en Schotland winnen, maar eerlijkheid gebied te zeggen, de resultaten tijdens de kwalificatie voor het EK geven daar totaal geen aanleiding toe. Of Suisse genoeg vernieuwd heeft zullen we gauw achterkomen. Zaterdag 15 juni om 15.00 speelt Zwitserland de eerste wedstrijd tegen Hongarije, misschien wel meteen de belangrijkste wedstrijd voor de poule.

Pos Team W G V Ptn DV DT +/- 1 🇩🇪 Duitsland 0 0 0 0 0 0 0 2 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Schotland 0 0 0 0 0 0 0 3 🇭🇺 Hongarije 0 0 0 0 0 0 0 4 🇨🇭 Zwitserland 0 0 0 0 0 0 0 Datum Tijd Uitslag Stadion 14 juni 21.00 uur Duitsland 🇩🇪 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Schotland Allianz Arena, München 15 juni 15.00 uur Hongarije 🇭🇺 🇨🇭 Zwitserland RheinEnergieStadion, Keulen 19 juni 18.00 uur Duitsland 🇩🇪 🇭🇺 Hongarije MHPArena, Stuttgart 19 juni 21.00 uur Schotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 🇨🇭 Zwitserland RheinEnergieStadion, Keulen 23 juni 21.00 uur Zwitserland 🇨🇭 🇩🇪 Duitsland Deutsche Bank Park, Frankfurt am Main 23 juni 21.00 uur Schotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 🇭🇺 Hongarije MHPArena, Stuttgart

