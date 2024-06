Bij PSV en PEC geflopte spits met talentvolle selectie aanwezig op het EK 2024 in Duitsland

Italië is natuurlijk de titelverdediger is op het Europese eindtoernooi nadat ze in 2021 van Engeland op Wembley na penalty’s wonnen, maar heeft inmiddels een flink uitgedunde selectie. Is de spelersgroep nog altijd goed genoeg om Europees kampioen te worden, of in ieder geval een gooi te doen naar titelprolongatie? FCUpdate besteedt in de aanloop naar het EK in Duitsland aandacht aan alle landen op het Europees kampioenschap, zo ook aan Italië.

Italië lijkt een flink jasje uit te hebben gedaan ten opzichte van het EK 2020, wat in meerdere Europese landen gespeeld werd. De Italianen waren niet de topfavoriet, maar eindigden wel eerste in de poule, versloegen Oostenrijk in de achtste finale, wonnen van België in de kwartfinale en wisten ook Spanje in de halve finale op penalty’s te kloppen. Na een bloedstollende wedstrijd tegen Engeland op Wembley wonnen ze uiteindelijk op strafschoppen van het team van Gareth Southgate. Ook ditmaal is Italië allesbehalve de favoriet voor de eindoverwinning, maar wie weet kunnen ze vriend en vijand toch weer verrassen. Het zal dan wel moeten gebeuren met een selectie, die (op papier) toch wel echt stukken minder is in 2021.

Ciro Immobile en Marco Verratti zijn geen onderdeel van de selectie van bondscoach Luciano Spalletti. De azuurblauwen gingen door een flinke dip na de gewonnen EK-finale. De volgende interlandperiodes waren zo slecht dat Italië zich niet eens wist te plaatsen voor het Wereldkampioenschap in Qatar. Het scheelde bijna niks of Italië was zelfs niet verschenen op het EK 2024 in Duitsland. De mannen van Spalletti eindigden met hetzelfde puntentotaal als Oekraïne, maar door een beter doelsaldo van Italië moest laatstgenoemde nacompetitie spelen om het EK te halen.

EK-kwalificatie van Italië

In een kwalificatiegroep met Engeland, Oekraïne, Noord-Macedonië en Malta ging het allesbehalve van een leien dakje. Bonucci en consorten behaalden niet meer dan veertien punten in de poule. Een redelijk mager aantal voor een EK-kwalificatie. Vier overwinningen, twee remises en twee verliespartijen. Het houdt niet bepaald over voor de mannen van Spalletti. Op de laatste speeldag mocht niet verloren worden in het uitduel met Oekraïne. Het bleef een zuinige 0-0. Italië is dus met redelijk wat geluk aanwezig tijdens het EK, maar goed, Oekraïne heeft het ook gered via de play-offs.

26-koppige selectie van Italië

Keepers: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur).

Verdediging: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Andrea Cambiaso (Juventus), Riccardo Calafiori (Bologna), Matteo Darmian (Inter), Federico Dimarco (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (AS Roma).

Middenveld: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (AS Roma), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (AS Roma), Nicolò Fagioli (Juventus).

Aanval: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (AS Roma), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

De sterspeler van Italië

Het wemelt niet echt van de ervaring binnen de Italiaanse selectie, dus het is lastig om dé sterspeler aan te wijzen, maar iemand die het keer op keer heeft bewezen is Nicolò Barella. Albanees Kristijan Asllani benoemde de centrale middenvelder tot één van de beste middenvelders van de wereld, voorafgaand aan de onderlinge wedstrijd op het EK in Duitsland. Ook keeper Gianluigi Donnarumma is een kanshebber voor de titel van sterspeler, dat terwijl hij nog maar 25 jaar oud is. Donnarumma en Barella zijn toch wel dé spelers bij Italië.

De speler om in de gaten te houden met Italië

Het zal interessant worden om te zien hoe de ontwikkelingen van Gianluca Scamacca doorzetten. De oud-spits van PEC Zwolle en PSV kon in de Eredivisie weinig potten breken, maar hoe anders is dit in het buitenland? De spits scoort er bij Atalanta lustig op los en was in de Serie A dit seizoen voor twaalf goals. In de Europa League met de ploeg uit Bergamo zag hij ook zes keer zijn inzet achter de keeper in het doel verdwijnen.

Vermoedelijke opstelling Italië volgens The Guardian

Italië in de poule des doods op het EK 2024

Italië zit dan misschien in de poule des doods van het toernooi, op eindtoernooien beschikt het land altijd over iets extra’s. Dat beetje kan in het schitterende volkslied (Fratelli d’Italia) zitten, of in de spelers die voor elkaar door het vuur gaan. Met goed teamwork kan Italië best eens uit de poule ontsnappen, ondanks dat de selectie niet meer is wat het geweest is.

Pos Team W G V Ptn DV DT +/- 1 🇪🇸 Spanje 0 0 0 0 0 0 0 2 🇭🇷 Kroatië 0 0 0 0 0 0 0 3 🇮🇹 Italië 0 0 0 0 0 0 0 4 🇦🇱 Albanië 0 0 0 0 0 0 0 Datum Tijd Uitslag Stadion 15 juni 18.00 uur Spanje 🇪🇸 🇭🇷 Kroatië Olympiastadion, Berlijn 15 juni 21.00 uur Italië 🇮🇹 🇦🇱 Albanië Signal Iduna Park, Dortmund 19 juni 15.00 uur Kroatië 🇭🇷 🇦🇱 Albanië Volksparkstadion, Hamburg 20 juni 21.00 uur Spanje 🇪🇸 🇮🇹 Italië Veltins-Arena, Gelsenkirchen 24 juni 21.00 uur Albanië 🇦🇱 🇪🇸 Spanje Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf 24 juni 21.00 uur Kroatië 🇭🇷 🇮🇹 Italië Red Bull Arena, Leipzig 23 juni 21.00 uur Schotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 🇭🇺 Hongarije MHPArena, Stuttgart

