McTominay, Robertson en McGinn: Schotland is een serieuze kanshebber in groep A tijdens het EK 2024

Het zal voor Schotland geen makkelijke opgave worden om uit een poule met Duitsland, Hongarije en Zwitserland te ontsnappen. Wel kan het land ten noorden van Engeland rekenen op de steun van de Tartan Army. FCUpdate besteedt in de aanloop naar het EK in Duitsland aandacht aan alle landen op het Europees kampioenschap, zo ook aan Schotland.

150.000 Schotse supporters gaan naar Duitsland om hun land naar de knock-out fase te schreeuwen, zo melden diverse Britse media. In 1998 speelde Schotland voor de laatste keer op een wereldkampioenschap. Het land is tijdens Europese kampioenschappen niet veel vaker van de partij, maar de laatste editie wel. Uit de groepsfase wist toen Schotland niet te ontsnappen.

Op het EK 2020, die vanwege de coronapandemie in 2021 werd gehouden, zat Schotland in de poule met Engeland, Tsjechië en Kroatië. Slechts één punt behaalde Schotland in deze drie wedstrijden. Dat was nota bene tegen Engeland, de aartsrivaal van de Schotten. Van Tsjechië werd met 2-0 verloren (mede door het werelddoelpunt van Schick), maar ook tegen Kroatië werd met twee doelpunten verschil verloren. Op het eigen Hampden Park wonnen de mannen van Luka Modric met 3-1.

Zonder al te veel moeite eindigde Schotland tweede in de kwalificatiepoule achter Spanje. Overige landen in de groep waren Noorwegen, Georgië en Cyprus. Schotland eindigde met vier punten achterstand op Spanje en met zes punten voorsprong op Noorwegen. Op 22 maart speelde Schotland een vriendschappelijke interland tegen Nederland. In de Johan Cruijff ArenA was Oranje met 4-0 te sterk voor het land met 5,5 miljoen inwoners.

De 26-koppige selectie van Schotland voor het EK 2024

Keepers: Zander Clark (Heart of Midlothian), Angus Gunn (Norwich City), Liam Kelly (Motherwell).

Verdedigers: Liam Cooper (Leeds United), Grant Hanley (Norwich City), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Ross McCrorie (Bristol City), Scott McKenna (Nottingham Forrest), Ryan Porteous (Watford), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), Greg Taylor (Celtic), Kieran Tierney (Arsenal).

Middenvelders: Stuart Armstrong (Southampton), Ryan Christie (Bournemouth), Billy Gilmour (Brighton), John McGinn (Aston Villa), Callum McGregor (Celtic), Kenny McLean (Norwich City), Scott McTominay (Manchester United).

Aanvallers: Che Adams (Southampton), Tommy Conway (Bristol City), Lewis Morgan (New York Red Bulls), James Forrest (Celtic), Lawrence Shankland (Heart of Midlothian).

De sterspeler van Schotland

Tja, wie wijs je nou aan als vedette van Schotland. Het kan eigenlijk maar één man zijn: John McGinn. Veel Schotser ga je de spelers niet krijgen. De 29-jarige middenvelder van Aston Villa heeft al 64 interlands op zijn naam staan, hierin maakte McGinn achttien doelpunten. Als je daarentegen de béste speler moet aanwijzen, kom je wellicht op een andere naam uit. Andrew Robertson? Goed, maar niet dé belangrijkste pilaar in het Schotse elftal. Het is Scott McTominay van Manchester United. Er werd vaak lacherig gedaan over de middenvelder, maar de voetballer die nog scoorde in de halve finale van de FA Cup heeft zich afgelopen seizoen flink herpakt. Sterker nog, in de kwalificatiereeks was McTominay vaak doeltreffend met liefst zeven doelpunten in acht wedstrijden.

De speler om in de gaten te houden bij Schotland

Het is niet per se lastig om een talent aan te wijzen bij Schotland. Billy Gilmour, de middenvelder van Brighton and Hove Albion, is slechts 22 jaar oud, maar heeft al wel 25 interlands op zijn naam staan. Daarom pikken we er een andere naam uit: Lawrence Shankland. Misschien niet de bekendste van allemaal, maar in de spits bij Heart of Midlothian is Shankland een échte killer voor de goal. Dit seizoen maakte de goaltjesdief 24 goals in 37 wedstrijden in de Scottish Premiership. Exact hetzelfde aantal als in het seizoen 2022/23: ook 24 goals in 37 wedstrijden. Bij de Schotse nationale ploeg komt Shankland pas net kijken. De 28-jarige spits heeft elf caps op zijn naam. De kans lijkt klein dat hij in de basis begint, maar zonder twijfel gaat bondscoach Steve Clarke de spits het veld insturen als er iets geforceerd moet worden.

De vermoedelijke opstelling van Schotland volgens The Guardian

Schotland in een zeer pittige poule met Duitsland

Op het EK 2024 zit Schotland in poule A samen met Duitsland, Hongarije en Zwitserland. Het zal een pittige kluif worden voor de mannen van Steve Clarke om genoeg punten bij elkaar te sprokkelen voor de knock-outf ase. Thuisland Duitsland is op papier de absolute favoriet in de groep. Voor de rest is er geen duidelijke nummer twee aan te wijzen. Ook dat maakt het eindtoernooi mooi, dat zijn de charmes.

Pos Team W G V Ptn DV DT +/- 1 🇩🇪 Duitsland 0 0 0 0 0 0 0 2 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Schotland 0 0 0 0 0 0 0 3 🇭🇺 Hongarije 0 0 0 0 0 0 0 4 🇨🇭 Zwitserland 0 0 0 0 0 0 0 Datum Tijd Uitslag Stadion 14 juni 21.00 uur Duitsland 🇩🇪 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Schotland Allianz Arena, München 15 juni 15.00 uur Hongarije 🇭🇺 🇨🇭 Zwitserland RheinEnergieStadion, Keulen 19 juni 18.00 uur Duitsland 🇩🇪 🇭🇺 Hongarije MHPArena, Stuttgart 19 juni 21.00 uur Schotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 🇨🇭 Zwitserland RheinEnergieStadion, Keulen 23 juni 21.00 uur Zwitserland 🇨🇭 🇩🇪 Duitsland Deutsche Bank Park, Frankfurt am Main 23 juni 21.00 uur Schotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 🇭🇺 Hongarije MHPArena, Stuttgart

