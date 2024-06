Spanje in poule des doods op volle oorlogssterkte met jonkie op de flanken

Van oudsher is Spanje altijd één van de topfavorieten voor eindtoernooien, zowel op Europees als mondiaal niveau. De WK-wedstrijd waarin Arjen Robben op dé teen van Iker Casillas stuitte staat bij iedereen nog in het geheugen gegraveerd. Met de piepjonge Lamine Yamal op de flanken lijkt Spanje een serieuze underdog voor de winst van het Europees kampioenschap in Duitsland. FCUpdate besteedt in de aanloop naar het EK in Duitsland aandacht aan alle landen op het Europees kampioenschap, zo ook aan Spanje.

Spanje is bezig aan een prima reeks in het internationale voetbal. In de twee oefenwedstrijden voorafgaand aan het EK 2024 werden Noord-Ierland en Andorra gemakkelijk opzijgezet. Tegen het dwergstaatje werd met 5-0 gewonnen (mede door een hattrick van buitenspeler Mikel Oyarzabal), en ook tegen de Noord-Ieren werd vijfmaal de bal in het netje gelegd. Middenvelder Pedri was in die wedstrijd dé man met twee doelpunten. Maar goed, Andorra en Noord-Ierland zijn nu niet bepaald de gevaarlijkste tegenstanders voor een nationale ploeg die aanspraak maakt op een Europese titel.

Op 22 maart 2024 verloor Spanje een oefenwedstrijd van Colombia, maar ook dat was niet écht een goede graadmeting. Bondscoach Luis de la Fuente liet namelijk spelers als Martín Zubimendi en Pedro Porro spelen. Laatstgenoemde is niet eens geselecteerd voor het eindtoernooi in Duitsland door de bondscoach. Voor een serieus referentiekader moeten we dus terug naar de kwalificatie voor het Europees kampioenschap.

Spanje in de kwalificatie voor het EK 2024

Schotland, Noorwegen, Georgië en Cyprus, dat waren de tegenstanders van de elf van De la Fuente. Acht wedstrijden waarvan slechts één verliespartij. De overige zeven wedstrijden werden gewonnen door de Spaanse conquistadores. Alleen de uitwedstrijd tegen Schotland op Hampden Park werd verloren (2-0). Of deze landen serieuze graadmeters zijn valt ook nog over te twisten, maar het ging in ieder geval ergens om. Het lijkt één groot vraagteken te zijn was Spanje kan laten zien in Duitsland. Daarbij is de poule ook niet echt makkelijk.

De 26-koppige selectie van Spanje voor het EK 2024

Keepers: Unai Simón (Athletic Bilbao), Álex Remiro (Real Sociedad), David Raya (Arsenal).

Verdedigers: Jesús Navas (Sevilla), Dani Carvajal (Real Madrid), Robin Le Normand (Real Sociedad) Aymeric Laporte (Al-Nassr), Nacho (Real Madrid), Dani Vivian (Athletic Bilbao), Álex Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Cucurella (Chelsea).

Middenvelders: Martín Zubimendi (Real Sociedad), Rodri (Manchester City), Mikel Merino (Real Sociedad), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Pedri (Barcelona), Fermín López (Barcelona), Álex Baena (Villarreal).

Aanvallers: Lamine Yamal (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona), Dani Olmo (RB Leipzig), Nico Williams (Athletic Bilbao), Ayoze Pérez (Real Betis), Álvaro Morata (Atlético Madrid), Joselu (Real Madrid), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).

De sterspeler van Spanje

Het is geen makkelijke opgave om een absolute sterspeler aan te wijzen binnen de Spaanse selectie. Rodri van Manchester City heeft een geweldig jaar gehad met zijn team in Engeland, dus hij lijkt sowieso de belangrijkste schakel te worden tijdens het EK. Maar wie aan een spits tijdens een Europees Kampioenschap denkt, denkt meteen aan Álvaro Morato. De spits die alleen lijkt te bestaan tijdens eindtoernooien. Bij elke werkgever in het clubvoetbal lijkt de Spanjaard bakken met kritiek te krijgen, maar tijdens de EK’s en WK’s snoert hij alle critici keer op keer de mond.

De speler om in de gaten te houden bij Spanje

De one to watch binnen de selectie van De la Fuente is al snel aangewezen. Buitenspeler van FC Barcelona Lamine Yamal is al een tijdje indrukwekkend bezig. Het talent is één dag voor de openingswedstrijd van het EK tussen Duitsland en Schotland zeventien (!) geworden. Er verscheen eerder in de week een mooi verhaal dat de behendige vleugelaanvaller gewoon zijn huiswerk moest gaan maken tijdens het eindtoernooi in Duitsland. Maar het lijkt toch wel zo te zijn dat de leraar het voor één maandje door de vingers ziet. Goed nieuws voor de voetballiefhebbers, want Yamal lijkt gewoon in de basis te starten tijdens de wedstrijden.

© Imago

De vermoedelijke opstelling van Spanje volgens The Guardian

© The Guardian

Spanje in de 'poule des doods'

Spanje zit misschien wel in dé poule des doods van het aanstaande kampioenschap. Met Kroatië, Italië en Albanië heeft de ploeg van De la Fuente in ieder geval genoeg tegenstanders die als goede maatstaf kunnen fungeren. Bij veel voorspellers zal de verwachting zijn dat Spanje wel heelhuids uit de groep komt, maar ook dat is natuurlijk maar de vraag. Op papier lijkt Spanje wel echt de beste selectie hebben. Met Daniel Carvajal, Frans-Spaanse verdedigers Robin le Normand en Aymeric Laporte én linksback Alejandro Grimaldo lijkt het achterin ook goed te staan.

Pos Team W G V Ptn DV DT +/- 1 🇪🇸 Spanje 0 0 0 0 0 0 0 2 🇭🇷 Kroatië 0 0 0 0 0 0 0 3 🇮🇹 Italië 0 0 0 0 0 0 0 4 🇦🇱 Albanië 0 0 0 0 0 0 0 Datum Tijd Uitslag Stadion 15 juni 18.00 uur Spanje 🇪🇸 🇭🇷 Kroatië Olympiastadion, Berlijn 15 juni 21.00 uur Italië 🇮🇹 🇦🇱 Albanië Signal Iduna Park, Dortmund 19 juni 15.00 uur Kroatië 🇭🇷 🇦🇱 Albanië Volksparkstadion, Hamburg 20 juni 21.00 uur Spanje 🇪🇸 🇮🇹 Italië Veltins-Arena, Gelsenkirchen 24 juni 21.00 uur Albanië 🇦🇱 🇪🇸 Spanje Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf 24 juni 21.00 uur Kroatië 🇭🇷 🇮🇹 Italië Red Bull Arena, Leipzig

