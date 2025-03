Dean Huijsen krijgt plotseling ongemakkelijke vraag over drugsgebruik

Een ongemakkelijke situatie voor . De in Amsterdam geboren Spanjaard krijgt in de podcast van Matthew Pincus, alias Papa Pincus een vraag over zijn drugsgebruik. De jonge verdediger van Bournemouth moet lachen en ontkent ooit wiet te roken, maar legt wel uit waar de verdenkingen vandaan komen.

Pincus begint vertwijfeld, maar stelt Huijsen de vraag: “Het is misschien een wat vreemde vraag en ik krijg waarschijnlijk het verwachte antwoord, maar het ziet er voor mij uit alsof je behoorlijk onder invloed van wiet bent. Rook je wiet?” Huijsen moet lachen en richt zich tot de camera’s: “Oké, voor de duidelijkheid, voor iedereen die kijkt: Ik heb slaperige ogen. Ik heb dat van mijn moeder, want zij heeft dat ook.”



Huijsen verzekert zijn fans: “Ik ben niet high. Het spijt me, maar ik ben niet high. We mogen geen wiet roken, er is dopingcontrole. Ik ben niet high, zo ben ik geboren. Ik kan er niets aan doen.” De tirade van de kersverse Spaanse international leidt tot gelach in de studio, waar Pincus toch nog een situatie aan de Spanjaard wil voorleggen: “Er is een foto van jou, terwijl je een man of the match-trofee vasthoudt. Ik weet niet meer welke wedstrijd het was, maar jouw ogen. Het zag eruit alsof je dertien joints had gerookt.” “Ik kreeg een bal in mijn oog”, antwoordt Huijsen ter verdediging. “Iemand schoot hem en hij kwam recht op mijn oog af. Dus het was nog erger dan wiet roken.”

Mede-presentator Zack Kashket haalt een andere bekende voetballer met slaperige ogen bij de discussie: “Ik dacht aan David Neres.” De sidekick van Pincus ziet een verband tussen Huijsen en de oud-Ajacied: “Jij bent nog in Amsterdam geboren ook.” Pincus moet lachen en vindt het ‘erg verdacht’. Huijsen grapt: "Misschien hangt het in de lucht, wie weet?”

