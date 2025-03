'FC Barcelona stuurt scouts naar Nations League-tweeluik voor Oranje-international'

Scouts van FC Barcelona hebben doelman nauwlettend in de gaten gehouden bij het tweeluik in de Nations League tussen Nederland en Spanje, meldt het Spaanse Sport. De huidige koploper van LaLiga zou wel oren hebben naar de 22-jarige doelman van Brighton & Hove Albion, al is er nog geen sprake van een transfer op korte termijn.

FC Barcelona worstelde dit seizoen met de positie onder de lat toen Marc-André ter Stegen zwaar geblesseerd raakte aan zijn knie. Reservedoelman Iñaki Peña werd vervolgens niet goed genoeg bevonden, waarna de Catalanen besloten om de Poolse goalie Wojciech Szczesny uit zijn pensioen te halen. De 34-jarige doelman besloot afgelopen zomer om zijn keepershandschoenen aan de wilgen te hangen, maar kon de lokroep van FC Barcelona niet weerstaan.

Szscezny moest eerst nog fit worden, maar maakt sinds zijn debuut bij FC Barcelona een uitstekende indruk. Het is niet voor niets dat de Catalanen verder willen met de Pool, die mogelijk spoedig zijn krabbel zal zetten onder een nieuwe verbintenis. Ter Stegen staat komend seizoen ook weer voor een terugkeer, waarmee de ploeg van trainer Hansi Flick beschikt over twee prima doelmannen.

Wel kijkt de koploper van LaLiga alvast vooruit naar de toekomst en daarbij is het oog gevallen op Verbruggen van Brighton & Hove Albion. De Spanjaarden volgend de prestaties en de ontwikkeling van de doelman van het Nederlands elftal op de voet. Niet voor niets zaten er scouts van FC Barcelona op de tribune in Rotterdam en Valencia bij de Nations League-duels van Oranje.

Vebruggen 'een van de meest veelbelovende keepers'

Volgens Sport voldoet de doelman van Brighton aan veel voorwaarden die FC Barcelona zoekt in een nieuwe keeper. Verbruggen is lang (1.93 meter), heeft goede reflexen en is sterk met de bal aan de voet. "Met zijn 22 jaar is hij een van de meest veelbelovende keepers. Zijn vooruitgang is verbazingwekkend en hij zal ongetwijfeld een van de namen zijn die de toekomst van de keepersmarkt vorm zal geven. Zijn prestaties bij Brighton vallen op en de populaire doelman zal in 2026 zeker op de lijst staan", aldus Sport over een mogelijke toekomstige transfer van Verbruggen.

Verbruggen heeft bij Brighton nog een contract tot medio 2028 en werd in de zomer van 2023 voor zo'n twintig miljoen euro overgenomen van het Belgische RSC Anderlecht. FC Barcelona zal dan ook diep in de buidel moeten tasten om Verbruggen los te weken bij The Seagulls. Verbruggen vertegenwoordigt volgens het datamodel van FootballTransfers een geschatte transferwaarde (Estimated Transfer Value) van 34 miljoen euro.

