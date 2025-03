Johan Derksen haalt twee Oranje-spelers door de mangel: 'Filmstermaniertjes, geen enkele bijdrage geleverd'

Johan Derksen heeft zich tijdens de return tussen Nederland en Spanje geërgerd aan twee spelers van Oranje: en . In Vandaag Inside hekelt De Snor de 'filmstermaniertjes' van het duo.

Na de 2-2 in De Kuip speelde Oranje ook in stadion Mestalla in Valencia een uitstekende wedstrijd. Tot drie keer toe kwamen de Spanjaarden op voorsprong, maar telkens wist de ploeg van bondscoach Ronald Koeman een gelijkmaker te produceren. Strafschoppen moesten daarom voor de beslissing zorgen, een misser van Donyell Malen werd Nederland uiteindelijk fataal. Spanje plaatste zich daardoor ten koste van Oranje voor de Final Four van de Nations League.

Valentijn Driessen zegt te hebben genoten van het spel van Oranje in het tweeluik. "Ze speelden eindelijk een keer zoals ik graag wil. In de zomer ben ik door Koeman toch wel heel erg in de steek gelaten door de manier van voetballen, dat leek helemaal nergens op", refereert de chef voetbal van De Telegraaf aan het EK in Duitsland. "Dan zit je drie weken naar niks te kijken, maar nu word je gewoon verwend. Ik heb echt genoten, gisteren ook weer." Alleen het spel van Memphis, die voor het eerst weer deel uitmaakte van de selectie sinds het toernooi in Duitsland, kon de journalist niet bekoren: "Nederland speelde echt met tien man", aldus Driessen.

Derksen haakt in: "Memphis en Lang, dat zijn de enige twee met fimstermaniertjes en die hebben geen enkele bijdrage geleverd", stelt De Snor. "Dat ticket van 160.000 euro, dat is weggegooid geld", aldus Derksen. Toch kan hij wel begrip opbrengen voor het oproepen én opstellen van Memphis: "Koeman had ook geen alternatief, hè? Brian Brobbey is het alternatief ook niet. Die scoort nog niet tegen Almere City." Daar moet Driessen zijn tafelgenoot gelijk in geven: "Hij is gewoon de beste die hij heeft, het is alleen niet goed genoeg. In Brazilië is het tempo veel lager, je ziet gewoon dat hij het tempo niet kon bijbenen."

