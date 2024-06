Wint Duitsland op eigen bodem het EK 2024? Dit is waarom dat heel goed mogelijk is

Kan Duitsland in het eigen land Europees kampioen van het EK 2024 worden? Het is een vraag die veel voetballiefhebbers zal bezighouden tijdens het invullen van de pool met familie, vrienden en/of collega’s. Waarom zou Duitsland het EK kunnen winnen? De kwaliteit van de selectie is buitengewoon goed. FCUpdate besteedt in de aanloop naar het EK in Duitsland aandacht aan alle landen op het Europees kampioenschap, zo ook aan Duitsland zelf.

Onze oosterburen zullen gedurende het hele toernooi de steun genieten van de supporters, die gewoon in het eigen land kunnen blijven. Eindtoernooien zijn voor Duitsland in de recente jaren niet altijd even geweldig geweest. Tijdens het EK 2020 werden de Duitsers er namelijk al in de achtste finale uit geknikkerd door de Engelsen op Wembley. Door doelpunten van Raheem Sterling en Harry Kane was het na vier wedstrijden alweer klaar voor Duitsland, en konden ze weer hun koffers pakken. Tijdens het EK 2016 ging het daarentegen stukken soepeler. Na een indrukwekkende run moest Duitsland uiteindelijk in de halve finale zijn meerdere erkennen in Frankrijk, dat dankzij een dubbelslag van Antoine Griezmann naar de finale ging.

De laatste twee wereldkampioenschappen verliepen dramatisch voor de Duitsers. Kleine kanttekening dat Duitsland wel wereldkampioen werd in 2014, maar zowel tijdens het WK 2018 in Rusland, als tijdens het WK 2022 in Qatar, kwamen Thomas Müller, Manuel Neuer, Joshua Kimmich en hun teamgenoten niet verder dan de groepsfase. In 2022 wist Duitsland niet uit een poule te ontsnappen met Japan, Spanje en Costa Rica. Sindsdien hebben onze buren ook geen geweldige reeks gehad. Duitsland hoefde zich als gastland natuurlijk niet te kwalificeren, maar de resultaten in oefenwedstrijden zijn ook verre van indrukwekkend. Zo werd in eigen land met 2-3 van Turkije verloren en ook was Oostenrijk met 2-0 te sterk. Toch is Duitsland een grote favoriet voor het EK in eigen land, hoe komt dat?

De 26-koppige selectie van Duitsland voor het EK 2024

De selectie van het land is buitengewoon indrukwekkend. Zelfs Mats Hummels werd thuisgelaten door bondscoach Julian Nagelsmann. Spits Niclas Füllkrug reist ook mee met de selectie van Duitsland, maar het is maar de vraag of hij in de basis gaat starten. Naar verluidt gaat Kai Havertz wat vaker in de spits beginnen.

Keepers: Oliver Baumann (TSG 1899 Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern München), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona).

Verdedigers: Waldemar Anton (VfB Stuttgart), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Joshua Kimmich (Bayern München), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen).

Middenvelders: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Chris Führich (VfB Stuttgart), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Ilkay Gündogan (FC Barcelona), Toni Kroos (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern München), Aleksandar Pavlovic (Bayern München), Leroy Sané (Bayern München), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen).

Aanvallers: Maximilian Beier (TSG 1899 Hoffenheim), Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Thomas Müller (Bayern München), Deniz Undav (VfB Stuttgart).

De sterspeler van Duitsland

Natuurlijk kan er maar één iemand de sterspeler zijn binnen de selectie van coach Nagelsmann. De 34-jarige middenvelder van Real Madrid: Toni Kroos. Na het EK 2024 in Duitsland zet de Oost-Duitser er definitief een punt achter. Nog één toernooi kan Kroos de sterren uit de hemel voetballen. Mocht Duitsland 4-2-3-1 gaan spelen, zal Kroos waarschijnlijk als één van de twee verdedigende middenvelders starten. De man, die er in 2014 ook al bij was, heeft uiteraard de absolute gunfactor van het toernooit. Zo’n man gun je een geweldig afscheid.

De speler om in de gaten te houden bij Duitsland

Het is niet lastig om een speler aan te wijzen die écht in de gaten gehouden moet worden. Florian Wirtz, de man die Bayer Leverkusen hielp aan een landstitel, gaat hoogstwaarschijnlijk ook in de basis starten tijdens het EK 2024. Met Jamal Musiala aan de andere kant van het middenveld zit de middelste linie wel snor voor de Duitsers. Zeker als Kroos daar ook nog achter staat.

© Imago

De vermoedelijke opstelling van Duitsland volgens The Guardian

© The Guardian

Duitsland de topfavoriet in groep A

In poule A is Duitsland natuurlijk de topfavoriet. Zo’n grote favorietenrol dat het eigenlijk alleen maar tegen kan vallen. Als Duitsland, Frankrijk en Engeland eerste eindigen in de poule, kunnen de Duitsers de gedoodverfde favorieten pas in de finale treffen. Schotland, Zwitserland en Hongarije zitten in de poule van Duitsland. Het zijn allemaal landen die niet onderschat mogen worden, maar normaliter zal de formatie van Nagelsmann met ze moeten afrekenen. De supporters van Duitsland hebben de datum en het tijdstip van de finale al rood omcirkeld in de agenda. 14 juli 21.00 uur in Berlijn, dan pakt Duitsland misschien (eindelijk) weer een EK-titel. De inwoners hunkeren ernaar, dat is duidelijk.

Pos Team W G V Ptn DV DT +/- 1 🇩🇪 Duitsland 0 0 0 0 0 0 0 2 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Schotland 0 0 0 0 0 0 0 3 🇭🇺 Hongarije 0 0 0 0 0 0 0 4 🇨🇭 Zwitserland 0 0 0 0 0 0 0 Datum Tijd Uitslag Stadion 14 juni 21.00 uur Duitsland 🇩🇪 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Schotland Allianz Arena, München 15 juni 15.00 uur Hongarije 🇭🇺 🇨🇭 Zwitserland RheinEnergieStadion, Keulen 19 juni 18.00 uur Duitsland 🇩🇪 🇭🇺 Hongarije MHPArena, Stuttgart 19 juni 21.00 uur Schotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 🇨🇭 Zwitserland RheinEnergieStadion, Keulen 23 juni 21.00 uur Zwitserland 🇨🇭 🇩🇪 Duitsland Deutsche Bank Park, Frankfurt am Main 23 juni 21.00 uur Schotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 🇭🇺 Hongarije MHPArena, Stuttgart

